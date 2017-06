Sumó un “Poroto”: Fabián Cubero reconoció Que llamó a la modelo Noelia Marzol

Hoy 09:33 -

Fue Jorge Rial el primero en difundir el rumor de que Fabián “Poroto” Cubero estaría saliendo con Noelia Marzol. El intercambio de los tres en Twitter derivó en una serie de aclaraciones que, a esta altura, es una flor de confusión. Incluso en su primera gala en el Bailando 2017, Marzol quedó en evidencia por la palabra de su partenaire, José María Muscari. “Hace un ratito le llegó un mensaje de WhatsApp de Cubero”, le contó el director teatral a Marcelo Tinelli.

El conductor intentó comunicarse con el futbolista de Vélez, pero no lo consiguió. En tanto, el ex marido de Nicole Neumann dio la cara. O dejó un audio, más bien. “Con el tema de Noelia: no la conozco, sinceramente. La vi en el programa de Leo Montero hace tipo un año”, empezó diciendo Cubero en la grabación que el periodista Tomás Dente pasó en el programa “Nosotros a la mañana”. Hasta ahí, todo perfecto.

Pero entonces, “la llamé por teléfono porque me dijeron que ella tenía novio y decidí llamarla justamente para eso, para aclararle que yo no tenía nada que ver en todo esto, que no sé cómo empezaron a suponer que nosotros nos estábamos viendo, o qué. Simplemente eso: quedó ahí. Nunca la vi, nunca estuve con ella. Esa es la pura verdad. Le mandé un mensaje (a Noelia) deseándole suerte para el ‘Bailando’, nada más. Es todo lo que pasó”.