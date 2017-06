Después de un mes de estar internado, reapareció en público Alfredo Casero

Fotos Alfredo Casero

Alfredo Casero (54) se sometió a un bypass gástrico a mediados de abril pero su organismo no lograba asimilar los cambios y debió permanecer internado en el Sanatorio de los Arcos, en Palermo. A principios de mayo lo volvieron a operar. A través de su programa radial en “Conexión Abierta”, cuya transmisión en el último tiempo se realizó desde la clínica, el actor contó brevemente su situación: “Fueron días bastante duros para mí, estoy extrañando algo de comer, algo de tomar... Hace treinta y pico de días que no tomo nada”.

Lo cierto es que fueron 32 días los que permaneció internado. Después de la segunda operación, su cuerpo logró asimilar los alimentos y finalmente pudo abandonar la clínica.

En el programa Infama mostraron la primera imagen del actor después de haber recibido el alta, tomada durante el cumpleaños de su amigo, el nutricionista y cocinero japonés Takehiro Ohno. Vestido con camisa y sonriente, se lo puede ver mucho más flaco.

El hermetismo en torno al estado de salud del actor es absoluto, en medio de fuertes rumores que indicaban que había pasado por momentos muy delicados. En el ciclo de América aseguraron que estuvo un mes sin ingerir alimentos sólidos ni líquidos y que ya se encuentra mucho mejor.

Tiempo

La nutricionista Daniela Lopilato -hermana de Luisana- contó en el programa de América cuáles podrían ser las causas que llevaron al actor a permanecer internado más de un mes: “No todo el mundo se puede hacer un bypass porque no podés decir ‘bueno, tengo sobrepeso entonces me hago la operación’. Tenés que pasar por muchos controles médicos y que el equipo médico apruebe que estás dentro de las personas que se lo pueden hacer. Por ejemplo, las personas con obesidad mórbida no se lo pueden hacer, y no sé si Alfredo estaba en ese rango”.

“Lo que ocurre con un bypass es un cambio de anatomía del aparato digestivo. Pasa mucho tiempo para que el paciente pueda volver a comer, el primer mes casi ni comen. Es que la cavidad gástrica queda muy reducida”, explicó.

Oportunamente, la periodista Fanny Maldenbaum, que es compañera de radio de Casero, había revelado que el humorista ‘hacía 15 días que no iba a su programa en Conexión Abierta’.

En el entorno del actor hay mucho hermetismo respecto de su estado de salud ya que él prefiere mantener todo lo que concierne a su vida privada lejos de los medios.l