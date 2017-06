Luego del reto en vivo de “Pampita”, Lourdes Sánchez mostró su enojo

Hoy 09:53 -

Lourdes Sánchez no cumplió con el pedido de “Pampita” Ardohain: “Cualquier opinión que tengan de mí, me la pueden decir en persona”, le dijo la jurado a la bailarina, mirándola a los ojos.

Fue un momento muy tenso en la gala del Bailando 2017, con la jurado retando al aire a la mujer del “Chato” Prada. Todo porque a “Pampita” no le gustó que Lourdes criticara -en otro programa- la devolución que ella le había hecho a la performance de Gastón Soffritti. Y sin embargo, en esa situación tan áspera, la correntina no respondió nada. Volvió a su casa, acostó a su bebé, Valentín Prada (quien la acompañó al programa), buscó descansar, y al otro día, escribió un tuit pensando en una persona: “Pampita”. “En un marco de alegría y ternura (por mi bebé) alguien quiso opacarlo”, tipeó Lourdes, en clara referencia a “Pampita”. Luego se explayó en su defensa de un Gastón Soffritti que no tuvo su mejor debut. “Respondí lo que me preguntaron”, dijo Sánchez, explicando por qué dio su opinión sobre otro integrante del Bailando. “Estamos en un reality”, dijo.l