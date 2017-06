Una Maradona confirmó el drama de Dieguito Fernando

Hoy 10:00 -

Verónica Ojeda se quebró en vivo en “Intrusos” y surgieron indicios que indican que Dieguito Fernando tiene algún problema relacionado con su salud.

Ahora, Luis Ventura filtró, en “Infama”, el audio de una charla con la hermana de Diego Maradona en la que habla del pequeño. “Atraso”, la palabra fuerte que confirma el problema.

En el programa conducido por Denise Dumas y Pía Shaw se escuchó un pasaje en el que la mujer asegura que el hijo de Diego Maradona y Verónica Ojeda tiene un atraso, aunque no especificó en relación con qué.

“Cuántas veces fue a hablar con el doctor, al ver el nene”, indicó la hermana Maradona a Luis Ventura. “Vino y me contó, se puso re mal porque el nene tiene un atraso”, agregó.

“No sé qué atraso, si no le pueden sacar el pañal, si no... Eso me contó”, indicó sin dar demasiados detalles. Lo que sí remarcó es que su hermano estaba muy preocupado por el pequeño.

Luego, la hermana del “Diez” indicó que “la interna de los hijos con el padre no me interesa”. “Les dio a cada uno sus cosas y hablan mal de él. Dicen cosas feas de él”, lamentó.l