Fotos Abel Pintos arrasó en los premios Gardel 2017

Hoy 10:02 -

El cantautor Abel Pintos ganó el Carlos Gardel Oro por tercera vez en su carrera y se alzó con tres de las siete estatuillas a las que estaba nominado en los premios que otorga la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif). A Pintos lo secundaron el trío rockero Carajo con su producción independiente “Hoy como ayer” que ganó dos estatuillas, Babasónicos con otras dos por “Impuesto de Fe” y otro trío del rock Eruca Sativa también ganó dos preseas con “Barro y Fauna”.

Abel Pintos no sólo es uno de los artistas que más premios Gardel ha ganado; es el único que tiene tres de Oro, ése que se le da a los músicos por los mejores discos del año.

“No estoy deprimido porque eran las que más quería ganar. Las otras eran una anécdota más liviana. Cuando salieron las siete nominaciones lo primero que pensé es que la expectativa sería grande y uno siempre quiere cubrir las expectativas. Hoy, cuando llegué y otros empezaron a ganar en las categorías donde estaba yo, empecé a sentirme más cómodo, porque imaginate que si ganaba las siete habría sido extraño en un mercado discográfico tan productivo, con tantos discos que se editan cada año”, destacó Abel.

“Hay un montón de disco buenos. Y ahora llevemos a lo serio eso que empezamos en broma. Quedaron para el final estas categorías más potentes. Llegué tratando de aplacar las expectativas y entré cada vez más en zona de expectativas. Sin duda quería llevarme alguna de estas últimas”, resaltó.

El Gardel preferido

Pintos aseguró: “Me preguntaron si tuviera que elegir solo un premio, cuál me gustaría ganar. Dejemos de lado el Oro. Elijo el de Canción del Año. Porque a esa la vota el público y, al final, todo esto se trata de canciones. Haber ganado el Oro por el Álbum del Año no me hace creer que mi disco es el mejor; me hace saber que para mucha gente es uno de los mejores que se editó en el año”.

“Y el que vota tiene las posibilidades de escuchar las canciones, ver los videos, chusmear el arte del disco. Yo confío en eso. A la hora del voto de colegas, productores y periodistas, no creo que esto tenga que ver con mi popularidad ni la de nadie”, destacó. l