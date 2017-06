“Vitillo” Ábalos: “Difundo los sonidos de Santiago del Estero”

Fotos "Vitillo" Abalos celebra hoy sus 95 años cantando y zapateando

Hoy 10:04 -

El santiagueño Víctor Manuel “Vitillo” Ábalos, a sus 95 años, sigue siendo un ejemplo tanto cuando realiza sus conciertos como también cuando compite por premios en el rubo de folclore.

En el caso de los Gardel a la Música 2017, ganó en el rubro “Mejor Álbum Artista Masculino de Folklore por “El disco de oro. Folklore de 1940”, donde comparte la creación artística con Juan Gigena Ábalos.

Además, precisamente por esta placa discográfica, recibió un tributo por parte de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas. Los bailarines santiagueños “Koki” y “Pajarín” Saavedra le dieron el premio a “Vitillo” Ábalos por “Disco de Oro. Folklore de 1940” que le valió tanto reconocimiento. “Agradezco infinitamente este galardón. Me siento halagado por este mimo que me dan. Soy una persona feliz que, a lo largo de su vida, no ha hecho más que llevar en mi alforja criolla los sonidos de mi tierra, Santiago del Estero, y de mi patria”, dijo emocionado.l