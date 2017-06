Los Villavicencio, indignados ante la liberación de José y Esteban Ahumada

Hoy 10:17 -

Tras el violento episodio que terminó con la detención de José Ahumada, jefe del cuartel de Bomberos de Frías, y su hijo Esteban -acusado de lesiones y amenazas- los vecinos de la “Ciudad de la Amistad” hicieron llegar su apoyo y solidaridad hacia la familia de Carla Villavicencio.

Los integrantes de la familia de Carla -pareja de Esteban- se mostraron indignados con la decisión de la Justicia, que cerca de las 22 del martes ordenó la liberación de los imputados.

Si bien la familia prefiere dar por finalizado el tema y mantenerse alejado de los Ahumada, se supo que recibieron mensajes con innumerables muestras de apoyo y contención frente al difícil momento que han atravesado y las víctimas se mostraron muy agradecidas por eso.

Por otro lado se supo que la familia tomó “medidas de prevención en cuanto a sus salidas”, especialmente Carla, quien debe “tratar de mantenerse acompañada cuando salen con su hijo y tener los cuidados sobre los que anden cerca de la casa”. Si bien las víctimas revelaron que ya no tienen miedo, quieren evitar cualquier tipo de roce con los Ahumada.

En diálogo con EL LIBERAL, la Dra. Silvia Albornoz, coordinadora de los fiscales en Frías, sostuvo que “fue excarcelado porque por el tipo de lesiones ocasionadas no se pedirá la detención y se solicitó una audiencia para fijarle las medidas de protección a las víctimas, pero aún no nos fijaron fecha”, expresó.

Además sostuvo que “Ahumada está internado desde ayer y tiene para dos días más de internación”. Consultada sobre el trámite judicial donde se realiza una audiencia para legalizar la aprehensión de los acusados, la fiscal sostuvo “es legal desde un primer momento porque es una atribución de la fiscalía”.

La Dra. Albornoz reveló además que “en la lesiones leves, la pena no supera los dos años de prisión, por lo tanto no pedimos la detención. Además tenemos un plazo de 36 horas para tenerlos arrestados y ese tiempo se cumplió”.

Por otro lado, la fiscal sostuvo que “encontrándose internado el señor Ahumada por problemas de salud, el Estado provincial, que es responsable del estado de detención de las personas, por más imputado que sea tenemos que preservar la salud”.

“La Policía puede notificar a alguien que no se acerque, pero su incumplimiento no sería una desobediencia judicial. Los dos estás acusados y lo próximo que se realizará es una evaluación psicológica a todas las partes”, explicó con relación a que aún no le impuso medidas restrictivas para con Carla y su familia.