¿Y si “Cachorro” no asesinó solo a Gramajo?

Fotos Miguel Ángel Arévalo, alias “Cachorro”

Hoy 10:23 -

Miguel Ángel Arévalo, alias “Cachorro”, jura que no mató a Rubén Ariel Gramajo. Al margen de creerle o no, se sabe que hay sospechas sobre otro ex convicto que tras la tragedia, literalmente desapareció del Bº Santa Rosa de Lima.

“Cachorro” se entregó el viernes a la noche, tras una discusión y mortal paliza a Gramajo, de 18 años, muerto por puntapiés en la cabeza.

Hipótesis

Pese a su no rotundo, los investigadores sospechan que “Cachorro” intenta retocar la verdad real: no es que no golpeó al joven, sino que en realidad habrían sido dos los autores.

A criterio de los testigos, habrían agredido al menor “Cachorro” y otro sujeto, quien esa misma noche se habría refugiado en el interior provincial. El nombre del personaje ya estaría en la cabeza de los policías, pese a que el homicidio sólo se sostiene hoy en “Cachorro”. Mientras tanto, el único detenido se apresta a ser sometido a pericias psicológicas, con vistas a la ampliación de indagatoria.