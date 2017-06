Orión rescindió su contrato y se fue de Racing

-

El experimentado arquero ex Boca y San Lorenzo, Agustín Orión, decidió dar un paso al costado tras ser relegado, y no disputará las últimas tres fechas con el equipo de Avellaneda.

El arquero se presentó en la práctica de este jueves y se despidió de sus compañeros, y se supo que su próximo destino estaría ligado al Colo Colo desde donde le habría llegado una propuesta de Guede (ex entrenador de San Lorenzo), para continuar su carrera.

La relación entre el técnico y el ex jugador de Boca no era la mejor. Quizás, ese fue uno de los motivos por lo que no esperó a la finalización del campeonato. Si bien en el último partido fue titular por la lesión de Juan Musso, el arquero sabía que no iba a volver a su puesto.

Por su parte la dirigencia de Racing, si bien no lo hizo público, sabía que Orión se iba a ir en junio y por eso ya estaba buscando otras alternativas. Rodrigo Rey, de Godoy Cruz, y Martín Arias, de Gimnasia, son dos de los que están en carpeta.