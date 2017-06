Una foto de Cristiano Ronaldo provocó un escándalo publicitario

-

El pasado sábado, Cristiano Ronaldo marcó 2 goles en la final de la Champions League y ayudó a ganar a su equipo. Para celebrarlo, Nike preparó un anuncio con una foto del futbolista en su infancia y el mensaje “This boy knew” (Este niño sabía). Luego, Ronaldo compartió el anuncio en twitter, pero el youtuber australiano Jay Bucks se dio cuenta de algo… “Me parece divertidísimo que en realidad llevaras una sudadera de Adidas en la foto,” escribió Bucks. También publicó la foto original en la que Ronaldo lleva… una sudadera de Adidas. Echa un ojo aquí debajo.

I find it hilarious you were actually wearing an Adidas jumper in this photo xD pic.twitter.com/q5AQ5alDFy