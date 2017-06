¡Insólito! Ahora, San Martín retorna para jugar el tercer punto

Hoy 16:21 -

El equipo correntino, había emitido un comunicado oficial en el que informaban que no se presentaban esta noche ya que no estaban dadas las garantías, pero durante el trayecto decidieron regresar.

En principio, habrían recibido un llamado de la AdC en donde se les informaba que, de no presentarse, perderían el punto e incluso circuló la versión de que podría perder la serie. Por esto, ahora retorna a la ciudad y el partido de esta noche se disputará como se había estipulado: sin la presencia de público.

No era una joda el twitt anterior, pero volvemos a Santiago jajaja.. Continuará! — Juan Cantero (@Juancantero99) 8 de junio de 2017

Este era el comunicado oficial que había emitido San Martín de Corrientes

COMUNICADO OFICIAL

La dirigencia del Club San Martín de Corrientes decidió retirar a su equipo profesional de básquetbol de la localidad de La Banda (provincia de Santiago del Estero), donde se encontraba para disputar los juegos 3° y 4° de la serie de playoffs de semifinales de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

La Resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes (AdC) no representa en concreto el pensamiento ideal para solucionar lo ocurrido gravemente en la noche del miércoles, como si hubiera sido la decisión de trasladar la localía de estos dos juegos como lo marcan algunos antecedentes.

Por ello y en resguardando de la imagen, el nombre y la integridad de sus deportistas, los responsables del Departamento de Básquetbol del Club San Martín entienden que no están dadas las garantías deportivas y de seguridad para disputar estos dos trascendentales encuentros y solicitan en forma inmediata una solución acertada por el bien del básquet y el deporte.

La dirigencia reconoce que no existe por estas horas una decisión que corresponda con el desarrollo de un deporte sano y además, conociendo las posibles consecuencias reglamentarias por esta acción, cree firmemente en la justicia deportiva y en la normalización de una instancia de juegos decisivos para la competencia.

El plantel de San Martín ya se encuentra de regreso a Corrientes y esperará confiado una resolución que responda con el cuidado de su integridad física y psicológica, manteniéndose con la estirpe de profesionales del deporte y la esencia vital de realizar su trabajo en forma correcta.

(Jueves 8 de junio de 2017)

