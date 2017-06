Expulsaron a un perro de la policía por ser "demasiado tierno"

Fotos FOTO TOMADA DE DAILYMAIL.CO.UK

Hoy 15:45 -

Un hecho insólito sucedió en la ciudad australiana de Queensland, donde un perro llamado 'Gavel', fue expulsado de la policía por ser considerado "muy tierno" para el servicio de seguridad pública.

El can es un pastor alemán de un año realizó todos los duros entrenamientos pero no lo hacía de la forma correcta. Y es que, varias veces fue visto rodando en el piso boca arriba pidiendo que lo acaricien.

Los entrenadores consideraron que 'Gavel' era un perro demasiado amigable y juguetón como para desempeñarse en el servicio de seguridad. Así fue, que fue el único, de 40 perros, en reprobar el curso.

Sin embargo, la popularidad del hecho hizo que al can lo trasladaran a la casa de gobierno de Queensland para que reciba a los visitantes. Sus nuevas funciones incluyen dar la bienvenida a los turista, además de participar en entrevistas junto al gobernador.

