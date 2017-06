La promesa de Pablo Lescano que se volvió viral en Twitter

Hoy 16:43 -

Pablo Lescano, líder de la banda de cumbia Damas Gratis sorprendió a todos los usuarios de Twitter al responder el mensaje de un joven que le preguntó si podía tocar en su fiesta de egresados.

Un chico llamado Bruno le hizo un pedido explícito al cantante por Twitter: "¿No querés venir a tocar a mi fiesta de egresado también? Tenés tiempo para pensarlo".

El líder de Damas Gratis sorprendió al chico y a sus seguidores con su respuesta, que de alguna forma incentiva la educación: "Si no repite ninguno y no dejan materias previas toco Gratis", fue lo que escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

El mensaje consiguió ser retuiteado por más de dos mil usuarios y más de siete mil me gusta.

No queres venir a tocar a mi fiesta de egresados también? Tenes tiempo para pensarlo — bruno✈ (@bruniferraro_) 3 de junio de 2017