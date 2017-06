Decimoctavo capítulo para el emotivo Torneo Apertura

09/06/2017 - La Asociación de Futbolistas Amateurs, hará disputar mañana la segunda fecha del Campeonato Anual 2017 denominado Ramon “Tití’”Arias. Los encuentros se jugarán a las 14.30 y 16.30. Este es el programa completo: En Asociación (Cancha Nº 1), Lagartos Malvinas vs. Rabenar y Puente Alsina vs. Maestros. En Asociación (Cancha Nº 2), H.C. Lubricantes vs. Sitravice-Ipvu y Técnicos vs. Expreso San Nicolás. En Club Banco Pcia., Almirante Brown vs. Campeones Del 28 y Banco Pcia. ‘B’ vs. San Roque. En Zanjón, San Carlos vs. Mis Nietitos y Zanjón vs. Saravah. En San Isidro (Santa María), Villa Hortencia vs. Gremio Municipal y Hotel Savoy vs. Panificadora Kuky. En Alberdi (Loreto), a las 16, Loreto Unidos vs. Súper Colón. Únicamente el 1º partido tiene una tolerancia de 30 minutos. Queda libre el conjunto Amigos Mona Acuña. l