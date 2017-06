Se jugarán tres encuentros atrapantes en Atsa

09/06/2017 - La Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs, hará disputar mañana una nueva fecha de su certamen. Este es el programa: En C. Russo 1, Muebles Roberto Corvel vs. Estación La Curva (40) y Despensa Las Mellis vs. Servi Sur (50). En C. Russo 2, Barrio Tradición vs. La Fusión (40) y Barrio Sarmiento vs. Colectiveros (50). En C. Russo 3, Barrio Sarmiento Go Sport vs. El Porvenir (45) y Tinglados Manuel v.s Panificadora Lola (50). En C. Russo 4, 16, Uta vs. Recursos Hídricos (50). En Nuevo Banco, Villa Borges vs. Rosario Central (40) y Kiosco Laly vs. Óptica Molinari (45). En Mistol , Cuarto Pasaje vs. Villa Ángela (50) y Joyex vs. Facheritos (50). En La Guarida La Banda, La Rifa de Alberto vs. Racing (45) y Agua y Energía vs. La Católica (45). En Estudiantes de Maco, Bonafide vs. Mojones (45) y Racing vs. Villa Borges (50). En Villa Tranquila, La Loma vs. Ferr. Pece (40) y Veteranos de Estudiantes vs. Villa Tranquila (50). En Mojones, Mojones vs. Pasaje 21 (40) y Pasaje 21 vs. Calle 14 (45). En Luz y Fuerza, 16, Luz y Fuerza vs. F. Newbery (50). En Independiente de El Deán, Los Amigos vs. Bº Sarmiento (40) e Independiente vs. Def de Antilo (50). En Alte. Brown, A. Brown vs. Stylo Gráfico (45) y T. Albarracín (50). Libre: El Triángulo (45).l