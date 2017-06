El martes 13 de junio se pondrá en marcha el Apertura Subsecretaría de Deportes

09/06/2017 - Luego de un año de ausencia, el próximo martes 13 de junio comenzará una nueva edición del Torneo Interprensa de Fútbol, el certamen que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero y que agrupa a los equipos de los medios de comunicación de la provincia. Esta edición 2017 se dividirá en dos torneos, el Apertura y el Clausura, y ambos llevarán la denominación “Subsecretaría de Deportes”. Serán ocho los equipos que participarán esta temporada: EL LIBERAL, Radio Panorama, Cable Express, Radio Express, Noti Express, Radio Nacional/Fantástica, Radio Mitre y Prensa Santiago. La primera fecha, que se disputará el martes 13 desde las 14 en las canchas del Gremio Municipal, tiene los siguientes partidos: Prensa Santiago vs. Noti Express, Radio Mitre vs. Radio Nacional/Fantástica, Radio Panorama vs. Radio Express y EL LIBERAL vs. Cable Express. El torneo Apertura se disputará todos contra todos, a una sola rueda. Los cuatro primeros clasificarán para las semifinales de la zona campeonato, mientras que los cuatro restantes lo harán para las semifinales de la zona consuelo. 