09/06/2017 - La Liga Smata, que agrupa a los equipos compuestos por los mecánicos de autos, continuará esta noche con la disputa de la quinta fecha. Como siempre, la acción se desarrollará en el predio de El Buen Pastor, con el siguiente programa: Cancha Nº 2: 22, Novara vs. Furth y 23, Toyota vs. Versalles. Cancha Nº 3: 22, Plan Rombo vs. Renault; 23, Los de La Banda vs. Senna y Lo Bruno vs. Los del Ovalo. 