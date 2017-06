Mañana se disputarán las finales del Torneo Apertura en las categorías C40 y C50

09/06/2017 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Un sábado de partidos finales imperdibles en las dos categorías del Torneo Apertura, denominado “Capital del Agro 2017”, organizado por la Asociación Fernandense de Fútbol Amateur, que cuenta con el acompañamiento y trofeos de la Dirección Municipal de Deportes de la “Capital del Agro”. En las categorías C40 y C50 y el premio consuelo de los equipos participantes. Se jugará en tres canchas y el horario de comienzo para el primer partido en todas ellas será a las 14, con 30 minutos de tolerancia. La C40 jugará en cancha El Quemao. En primer término por el tercer puesto lo hará Trula vs. Defensores de Huasi. Mientras que, el campeón de la categoría surgirá del ganador del encuentro entre Wall Mar vs. 9 de Julio. En la C50 La C50 jugará en cancha Luis Galván de Independiente por el tercer puesto se medirán El Gateao vs. Triki mientras que el campeón y sub campeón de esta categoría surgirá del duelo entre Triunfadores vs. Wall Mar La copa consuelo se jugará en Las Américas por la C40 se medirán All Boys vs. Villa Elisa y por la C50 lo harán Los Amigos vs. La Loma. 