El domingo se disputará el segundo capítulo del campeonato en el Club Unión Argentino

09/06/2017 - Para este domingo fue programada la segunda fecha del campeonato que organiza la Liga Amateur de Sumampa. En las instalaciones del Club Unión Argentino se cumplirá la siguiente programación: Sportivo Ramírez de Velazco vs. Los Tigres, Barrio Matadero vs. Ciber, San Cayetano vs. Barrio Apache, 11 de Noviembre vs. Polirubros Mimitos, Unión Obrero vs. Sector Bostero, Club Atlético Sumampa vs. Los Bichos, Club Unión Argentino vs. Los Amigos. Los resultados de la primera fecha fueron: Sector Bostero 1 (Augusto Rojas), Barrio Matadero 1 (Maximiliano Brizuela); Sp. Ramírez de Velazco 2 (César Ávila y Mario Sandoval), Polirubros Mimitos 1 (Rubén Díaz); Los Bichos 1 (René Fernández), Los Amigos 0; Barrio Apache 0, 11 de Noviembre 0; Ciber 1 (Abel Mendoza), Los Tigres 0; Club Unión Argentino 0, Unión Obrera 1 (Cristian Rojas); Club Atlético Sumampa 0, San Cayetano 1 (Hugo Leiva).