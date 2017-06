Se viene la la 8º fecha del "Eduardo Ibarra"

09/06/2017 - LORETO, Loreto (C). El apasionante torneo que organiza la Afal (Asociación de Futbolistas Amateurs Loretanos) se encuentra en la disputa por la octava fecha, los equipos favoritos ya van tomando posiciones importante en la tabla de clasificación a la Liguilla Loretana. Mañana, a partir de las 12.30, en las instalaciones del club Unión Obrera dará comienzo a la octava fecha de este torneo, comenzarán la jornada el club Zona Roja vs. Albañiles; Barrio Oeste vs. Bushcas; Avenida vs. San Esteban; FCTC vs. Alma y Vida; Los Pinchas vs. Barrio Libertad; Defensores Libertad vs. CSDBO; Alberdi vs. Remanso; Colonia vs. Mechero; 48 Viviendas vs. Newbery; Esquineros vs. Palermo. La fecha anterior terminó con los siguientes resultados: Esquineros 2, Newbery 0; Zona Roja 0, Palermo 0; Barrio Oeste 0, Albañiles 2; Avenida 0, Bushcas 1; FCTC 1, San Esteban 1; Los Pinchas 0, Alma y Vida 1; Defensores Libertad 1, Barrio Libertad 1; Alberdi 1, CSDBO 0; Colonia 0, Remanso 1; 48 Viviendas 1, Mechero 0. Luego del transcurso de siete fechas la tabla de posiciones es la siguiente: 1) Esquineros 16 puntos 2) Albañiles 14; 3) Colonia 12; 4) Alberdi 12 ; 5) Defensores Libertad 11; 6) Remanso 11 pts. 7) Mechero 10; 8) Bushcas 10; 9) Palermo 10; 10) 48 Viviendas 9; 11) Barrio Oeste 9; 12) CSDBO 9; 13) San Esteban 8; 14) FCTC 7: 15) Barrio Libertad 6; 16) Avenida 5; 17) Zona Roja 5; 18) Alma y Vida 5; 19) Newbery 4 y 20) Pinchas 3 puntos. 