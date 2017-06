Los Decanos se quedó con el gran torneo Municipalidad de Frías

Hoy 23:36 - CHOYA, Choya (C). En el Parque Municipal Friense tuvo lugar la final del torneo Municipalidad de Frías. Allí se coronó campeón Los Decanos que venció por 3 a 1, mediante la definición de penales, a Empleados de Comercio. El encuentro terminó en tiempo reglamentario 1 a 1. El tercer puesto quedó en manos de Policía de Tránsito que ganó por 1 a 0 a Club Social. El gol fue obra de Saúl Cor tez. Cabe destacar que esta competencia fue coordinada por la Liga de las Instituciones de la “Ciudad de la Amistad”. La premiación del mejor del certamen, al igual que los equipos que subieron al podio estuvo a cargo del presidente de la comisión directiva, Jorge Martinez. En el rubro goleador el lauro fue obtenido por Roberto Paniagua (Biodiésel) y el mejor arquero Emiliano Sosa (Aoma). Nuevo torneo Para este sábado arrancará un nuevo campeonato que recibirá la denominación de “Centenario Escuela Normal” como adhesión a los festejo de esta entidad educativa. Los juegos darán inicio a las 14. El fixture será Polideportivo vs. Tránsito; Obras vs Social; Comercio vs. Aoma; Esc. Normal vs. Policía y Bio vs. Técnica. De esta manera, la acción dirá presente nuevamente en esta parte de la provincia, en donde la pelota vuelve a rodar con todo este fin de semana. 