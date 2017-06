El domingo se jugará la fecha 5 del Preparación

09/06/2017 - Este domingo se jugará la quinta fecha del Torneo Preparación, que organiza la Liga Comercial Bandeña. Los encuentros se disputarán en las dos canchas que el sindicato posee en el predio de Tabla Redonda. De la programación se destaca el clásico entre Ferretería Ovejero y La Ferretería, en la cancha Nº 2 desde las 13.30. En la cancha Nº 1 se cumplirá la siguiente programación: 11.30, Innovar Celulares vs. Novalux; 13, Cel Mayorista vs. JM Deportes; 14, Electronorte vs. Autoservicio Zahuy; 15, Distr. Miliy vs. Óptica Ver Más; 16, Pollería Sur vs. Despensa Facu; 17, Servicred vs. Roberto Chelala. En la cancha Nº 2 se enfrentarán: 13.30, La Ferretería vs. Ferretería Ovejero; 15, Súper Eli vs. Las Malvinas; 16, Hiper Libertad vs. HERFA Lubricantes; 17, Romero Distr. vs. PLB. Resultados La cuarta fecha arrojó los siguientes resultados: Distribuidora Miliy 4, Las Malvinas 2; Autoservicio Zahuy 3, JM Deportes 1; Roberto Chelala 2, PLB 1; Despensa Facu 4, La Ferretería 1; Herfa Lubricentro 1, Cel Mayorista 0; Pollería Sur 2, Hiper Libertad 1; Ferretería Ovejero 2, Electronorte 1; Novalux 1, Servicred 0; Distribuidora Romero 1, Óptica Ver Más 0. 