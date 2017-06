Un extenso programa de cotejos para mañana

09/06/2017 - En las canchas del Complejo Santa María, se cumplirá mañana una extensa programación. Senior: 14.15, La Banda de River vs. 3D Computación, Los Turcos vs. Cronos, Gremio FC vs. Yanasus y Praga vs. Tramma; 15.45, Bebedores FC vs. Los Mattar, Chachapuma FC vs. Los Pichones de BP, Miles FC vs Baby y los Siete Enanitos, Dominados FC vs. Nacional FC, FC Mandaos vs. El Proveedor, Drink Team vs. G80, Olmedo +7 vs. San Pablo FC y Viejos Muchachos vs. Santa María; 17, La Davis FC vs. La Logia FC, Maco FC vs. Nieri, El Flaco y Los Persas vs. Berrados FC y Autolavado Juncal vs. El Matador. Maxijunior: 14.15, Realcohólicos vs. La 22 y Media, Sportivo Uriarte vs. La Posilga, París FC vs. Viejos Amigos, Sensey vs. La Cata, Villa María vs. Kechap FC, Barrio Sáenz Peña vs. Autonomía FC, La Sampdoria FC vs. Industria FC y Milan FC vs. Hipercell; 15.45, Ceneri vs. Los Intocables, Perfil Bajo vs. Los Gauchos, Messiánicos vs. Desconcentrados FC, SemenUp vs. Club Amigos Picheros y Saque del Medio vs. El Esteko FC; 17, Miles vs. Los Mulos, Corte de Miércoles vs. Los de Siempre y El Aguante vs. Premium Cars. Junior: grupo 1, 14.15, Paloma FC vs. El Atlético, La Toma FC vs. Ciudad FC y Mitch United vs. Atlético Mariano FC, 15.45, La Moreno vs. El Palomar y Los Pibes vs. Bokura; 17, LBP vs. La Ñata, Parceros vs. Arsenal, Roma FC vs. Primera Junta y NAB vs. Gasoliva; grupo 2, 14.15, Miles Jrs. vs. Bebucho FC y Los de Boca vs. Villa Yocca; 15.45, The Machine vs. Bosnia; 17, La Inde FC vs. La Esquina, Plastiferro vs. El 22, Pukará Jrs. vs. Educatur FC, Santos Vagos vs. El Smata, Solís FC vs. El City y Wolfsburgo vs. Villa Esther.