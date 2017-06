FÚNEBRES | 9 de Junio de 2017

09/06/2017 -

Fallecimientos

9/6/17

- Ester Kuram de Raed

- Sara Durgam de Aza

- Sara Leonor Pripchard de Ewens (Fernández)

- María Ana Muratore

- Rafael Eurelio Silva (Loreto)

- Carla Micaela Roldán

- Eustaquio Valentín Peralta (Dpto. Salavina)

- Inés Alba Ríos (La Banda)

Sepelios Participaciones

ARCE, CARLOS ZENÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. María Luisa Rímini Olmedo y sus hijos: Luli, Raúl Alfredo, Tristán, María, Joaquín Femayor y Agustina Agüero Marañon participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su flia.

ARCE, CARLOS ZENÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Tus amigos: Gringo Coron, Sergio, Tomás, Santi, Adrián, Marcelo, Kiki, Manuel , Pocholo, Agucho participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Carlos.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Perla Buenvecino, Luis Congiu, Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra y familias ruegan por el descanso de Dorita y abrazan a su hija Liliana y familiares.

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Dante Pereyra, Regina Pereyra de Buenvecino y familiares, hermanos de Mario Pereyra Formini, acompañan al Ing. Guillermo Sanmarco, en estos momentos dolorosos

ARRIAZU MUÑOZ, DORA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/17|. Luis Alberto Guantay participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con afecto a sus hijos Liliana y Guillermo Sanmarco en este triste momento. Acompaña con oraciones a toda la familia.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su hermano político Hugo Domínguez, Lic. Susana Martínez, sobrinos CPN. Gabriela Domínguez, Nicolás Domínguez y Agustín Sequeira, acompañan y participan su fallecimiento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su prima Chini Cebrian y su sobrino Manuel Jiménez Cebrian (deTermas de Río Hondo) participan su fallecimiento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Juan Pablo y Alicia Risso Patrón participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Daniel F. Yocca, Maria Lucrecia de la Cruz, sus hijos Emilia, Florencia, Augusta, Antonella y Beija, participan con profundo dolor su faallecimiento y ruegan a Dios brinde pronta resignación a su apreciada flia.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Acompañamos a su hija Paola con profundo dolor. Eugenia Morán, Constanza Muratore, Anita Biagioli, Carolina Soria, Virginia Costas, Carla Pereyra y Daniela Lares. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Olga y Valeria Anauate participan con inmenso dolor su fallecimiento, pidiéndole al Señor resignación y consuelo para Florencia y su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. María Virginia Costas, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña y abraza con mucho cariño a su amiga, compañera, colega Paola y a Baltazar. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Maximiliano Costas, Sara Mercedes Vidal, Maxi, Leandro y María Hortencia, María Virginia, Gonzalo y Luna, participan con profunda tristeza su partida, acompañan con cariño a Paola y a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus primos Ana Alzogaray y Chicho Santillán, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán, participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus primos Graciela Alzogaray, su hija Angelina y José Alzogaray, Dolores Vera, sus hijos Lolita y Lorenzo y Silvia Alzogaray, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Myriam Silvia Paz Medina y su hijo Daniel participan su fallecimieto y ruegan un oración en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Jacinto Uardene, su esposa Viviana, hijas Laura, Mariana y Ángela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Juana de Uardene, Félix Gomez, su esposa Muñeca, sus hijas Alejandra, Andrea y Daniela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Flia. Seva Montero participa con profundo dolor y acompaña a la familia de Rosi en tan doloroso momento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Amigos y vecinos de Rosita: Lorenzo Melián y Rosa Luna participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Desde la distancia despedimos a nuestra querida hermana Rosi, con los corazones angustiados, lleno de impotencia, pues nos cuesta aceptar esa partida sin regreso. Fuiste una excelente persona una mujer con mayúscula, madre incondicional, esposa. Estamos agradecidos por todos los momentos compartidos, momentos de alegria, tristezas, pero tambien seguros que sera la luz iluminando el camino de todos nosotros, de tu esposo e hijos, hacia lo mejor de nuestras vidas. " Descansa en paz, Rosi " Sus hermanos Graciela Dominguez, Victor Manuel Soria, sobrinos Victor Adrian, Melisa, Gimena, Silvanita y Marcos, sobrinos nietos Felipe, Cintia y Antonia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan desde Rio Gallegos- Santa Cruz oraciones por su eterno descanso.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Rubén Romano y flia., acompañan a su amigo Ariel y flia., en este momento de dolor.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Nicolás y Romina, sus hijos Bautista y Benicio Romano acompañan a su amigo Ariel en este difícil momento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. "Estimados es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos". Mujer luchadora, emprendedora y bendecida. En su trabajo dedicada y en su familia muy amada. Siempre a su lado y presente lo acompañó en todo tiempo a su esposo a quien apoyó en su carrera y emprendimientos personales, dedicada a sus hijos a quienes supo dejarles la mejor herencia, principios y valores, que les abrieron el camino y les dio su futuro, una vez de esto segura brindó su fiel educación a sus queridos alumnos volcándose de todo corazón a la docencia. Siempre la recordaremos con cariño y hoy con profundo dolor le decimos adiós, deseando de todo corazón que el eterno descanso sea su morada de paz junto a su buen Dios. Personal y alumnos de la Esc. E.E.B.A Nº 12 acompaña a familiares de la Prof. Rosa.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Dra. Elsa de Camusso y Adriana Corbalán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Paola en este momento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Hoy se tejen en mi alma sentimientos muy profundos ante tu partida. Definitiva a Reino de los Cielos. Compartiste con mis hijas un espacio de tu vida. la niñez y la juventud. Maravillosa etapa que disfrutaron con sus juegos llenando de risas y alegrías al patio de mi hogar. Gracias Rosi por las confidencias de la juventud entre ustedes, que hicieron un culto de la amistad. Ya adultos cada uno hizo lo suyo, vos formaste tu hogar basado en principios morales, esposa, madre y abuela ejemplar. Descansa en paz, que siempre habrá una lágrima y un dulce recuerdo entre nosotros. Abrazamos con cariño a toda tu flia. que lloran tu partida sin consuelo. Emma Herrera de Mattar, sus hijos Nancy, Maricel y Dalton, despiden a la amiga.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Rogamos por su descanso eterno. Acompañamos a nuestra amiga Pao en este dolor y gran pérdida. Cele y Seba, Silvi y Santi, Naty y Ale, Valentina y Dani.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su matriculado, Lic. Luis Ariel Dominguez y lo acompaña junto a su familia en este momento.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Patricia y Gabriel Fuentes participan con dolor su fallecimiento y acompañan al Ing., Luis Dominguez y su flia. en tan doloroso momento., Ruegan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Miembros del Staff Técnico y Jugadores del Plantel Superior del Santiago Lawn Tennis club participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Lucas Ariel Domínguez. Eleevan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. La sub comisión Rugby del Santiago Lawn Tennis Club, parrticipan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del jugador del Plantel superior Lucas Ariel Dominguez. Elevan oraciones en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Puchi Ávila y familia y Carlos Ledesma participan con dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro amigo Luis Domínguez. Ruegan oraciones en su memoria..

CONCHA JUÁREZ, PRISCILIA ELSA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus padres Soledad y Mariano hnos. Virginia, Camila, abuelos Lidia y Mariano, Maria y Rene, tios Damian, Romina, Cecilia, Maira, Cristina, Mariela, Juan José, Maria, Maria, primos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán sepultados hoy a las 17 hs. en el cementerio Los Flores. SEPELIO SANTIAGO.

CÓRDOBA, INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus hijos Nelva, Sergio, Santos, Lili, Leovino, h. pol. Juan, Alcira, Segundo, nietos, bisn. y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio El Descanso hs. 9. Casa de duelo P.L Gallo 330 S.V. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CRISTINA, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. ¡Señor tu hijo, ya esta ante ti!¡Recógelo en tus brazos y dale el descanso eterno! Sus sobrinos Alberto, Graciela, Carlitos Muñoz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus hijos: Santiago Leopoldo, Fanny del Valle y Enrique Roberto Aza, sus hijas politicas: Lelé Trabb y Ana María Montoto, nietos y bisnietos, part. con profundo dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Jesús ya está ante ti, protéjela con tu mirada. Madre nos dejas el ejemplo de lucha constante e inquebrantable, rectitud y fortaleza permanecerás por siempre en nuestro corazones. Su hijo Enrique Roberto Aza, hija pol. Ana Maria Montoto de Aza, nietos Ana María, Mariela Alejandra y Santiago Roberto Aza, nietos pol. Carlos Martin Fortunato, Maria Alejandra Alegre y bisnietos Valentina, Julieta, Martina, Máximo Santiago y Victoria. participan con dolor su falecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Madre querida, finalmente Dios te llamó a su morada, donde tendrás el descanso eterno. Yo, tu hija Fanny Aza Durgam, te guardaré en mi corazón pleno de gratitud, por todo lo que tan generosamente, me brindaste.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su hijo Santiago Leopoldo Aza, su hija pol. Lele Trab, nietos Vanesa y Nahuel Aza, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Abuelita querida partiste pero tu fortaleza, trabajo, perseverancia, lucha y rectitud perduraran como parte de tus enseñanzas, estarás siempre en nuestros corazones. Sus nietos Ana, Mariela y Santiago Aza.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Alberto, Bibi e hijas acompañan a sus primos y resto de la flia. en el dolor. Elevan oraaciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su sobrina pol. Dora Cristina Farias, sus hijos Federico y Sandra, Lorena y Emilio, y Leisa Ayuch, participan con dolor el fallecimiento de la tia Sara y brille para ella la luz que no tiene fin.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus sobrinos: Zunilde Navarro, César Navarro y flia. Ruben Navarro y Flia. Lidia Castelli de Navarro y flia. Patricia, Marcelo y Andrea Quatrini y José Domingo Navarro y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Teresita y Mirtha Hatun despiden con dolor a la querida Dña. Sara y abrazan con afecto a sus hijos, nietos y bisnietos. Elevan oraciones en su querida memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Silvia Tahhan y Marta Pellicer Yocca acompañan a su querida amiga Fanny y demás familiares en este momento de mucho dolor.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Catalina Peña de Franceschini y Josefa Sanguedolce, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Polo y Lele con sus respectivos hijos en este momento de dolor.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Jose Rubén y Luis Alberto Durgam y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Eduardo Cheeín, participa el fallecimiento de la madre de su amigo Enrique. Eleva oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. María Toty Montes y José Alessandrini acompañan a sus hijos Polo, Fanny y Enrique en tan infausto momento por la pérdida de su querida madre Sra. Sara. Se ruega una oración a su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. María del Carmen Galgani participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Presidente, directivos, asesores y personal de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Víctor Alegre Viaña, su esposa Mónica Martínez Castro, sus hijos Fernanda y Alejandra y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Víctor Alegre, su esposa Marta Viaña, sus hijos Felipe, Matilde, Víctor, Mónica, Gustavo, Marite, José, Cecilia y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Doña Sara, es asi como todos la llamábamos, hoy se fue físicamente y nos dejó a cada uno de nosotros una enseñanza que jamás podremos olvidar. Fuiste volcán de fortaleza, tenacidad y lucha incansable, ejemplo de amor por la vida. Permanecerás en nuestros corazones. Que Dios la reciba en la gloria y brille para ella la luz que no tiene fin. Hijos de Santiago Aza.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dante Héctor Sgoifo, su esposa Noemí Graciela Zurita, hijos y nieto participan con profundo dolor y acompañan a su familia con oraciones, rogando por su eterno descanso.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Gladys Azaf y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Fanny, Polo y Enrique. Amigos de toda la vida. Que descanse en las manos del Señor.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Hilda Sarquicián, Carolina León, Ivito y Jazmin, participan con profundo dolor el fallecimiento de tía Sara. Ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Arcor S.A.I.C. participa el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro estimado cliente Enrique Aza.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Familia Pagani participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro estimado amigo Enrique Aza.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Nena Carrasco de Casado, sus hijos Aníbal y Marilé y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Carlos Ernesto García, Adela G. Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena, Cesar, Patricia y Maximiliano y María Ángel participan su fallecimiento y acompañan a su flia.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Que el Señor la reciba y le conceda paz y descanso eterno. Lidia S. Alegre, su hija Luchi Alegre de Gallardo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Los compañeros del 5º año "E" de la promoción 1964 de la escuela Normal Manuel Belgrano de su hija Fany, participan su fallecimiento y la acompañan en este momento de dolor.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su vecina de toda la vida Gringa de Cheeín, sus hijos Humbi y familia; Silvia y familia participan con mucho dolor su fallecimiento.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Querida tia te acompañamos con los recuerdo de nuetra vida y nuestra infancia. Tus sobrinos Nené, Luis, Ruben y nuestras flias. Rogamos oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Compañeros y amigos de su hija Fanny : promocion 64 de la Escuela Normal Manuel Belgrano acompañan a la familia en tan doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Que brille para ella la luz que no tien fin. Olga, Graciela, Pelu, Blanca L. Monica, Blanca J. Enrique, Gracilea G. Kiki y Negro acompañan a sus queridos amigos Polo y Lelé en estos dolorsos momentos.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Señor ya esta ante ti recibela en tu Reino." Amigas de su hija Fanny. Silvia, Mirta G. Marina Carolina, Cristina, Lia, Ana, Mirta C. y Zuzú participan con profundo dolor por tan irreparable perdida.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Patricia Petros de Agüero y Mariana y Sofia Agüero Petros participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. La amiga de su hijo Polo: Cristina Donzelli, su hija Claudia Bravo y familia, su hija Maria Fernanda participan su fallecimiento con dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su amigo y compañero de su hijo Polo. Antonio Gallego y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin . Esther Garcia de Cantero, Gabrieloa E. Cantero, Mariiana Cantero., flia. Sara Cantero, santucho Cantero, Repolles Cantero acompañan con profundo dolor a sus familiares.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Quien pasó por nuestra vida y dejó luz ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. Esperamos que estas condolencias llenen un poco sus corazones y que pronto encuentren el consuelo que necesitan para pasar el duelo. Sus amigos Camilo y Raquel Falcione, Marìa Elena Leal y Eliseo Rodriguez, Cristina Donzelli, Luis y Graciela Coronel, Mimi y Carlos Llebeili, Marta y Horacio Coria, Anahí Chamorro, y Aldo y Betty Leal participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

DURGAM DE AZA, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Señor dale el descanso eterno. Amigos de su hijo Enrique, hnos. Rios Escudero y flia, de Balbuena Dpto. Ojo de Agua, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Ruegan por cristiana resignacion a la flia. y oraciones en su memoria.

FAES, MARÍA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Su hermana Maria Cristina Faes, sus hijos Santiago y María de los Ángeles, Jimena, Jesús y Soledad, nietos Valentina, María Emilia, Ignacio, Alfonso, Lautaro, Lola y bisnieto Lorenzo, participan con tristeza la partida de la querida hermana y tía Pelada. El Señor es mi pastor nada me puede faltar.

FAES, MARÍA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Su tía Lucrecia Uriondo de Echegaray, sus primos Lucrecia, Amalia, Cecilia, Alejandra y Hugo Echegaray participan con dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a su familia en este triste momento.

FAES, MARÍA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Su prima hermana Lucrecia Echegaray, sus sobrinos Marcelo, José y Facundo Carol Echegaray participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FAES, MARÍA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Sus primos Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray y sus sobrinos Carlos, Agostina y Matías Salmoiraghi participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FAES, MARÍA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/17|. Sus amigas y amigas de su hermana Cristina; Ana Nattero, Lila Diaz Yolde y respectivas flias., acompañan en este momento de dolor a sus seres queridos, Rogando oraciones en su memoria. Querida Pelada descansa en paz.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su hija: Zulinde Raed, su hijo político: Ángel Lescano, nietos y bisnietos, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Madre querida descansa en paz. Su hija Zuly, hijo pol. Ángel Lescano, nietos Aldo y Jimena, Lorena y Sandro, bisnietos Maithena, Aldana, Aldo B. y Brunetha, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus sobrinos Ramón Sequeira y Sonia, sus hijos Aracelli, Sole, Mili y Francisco participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus sobrinos Elisa Raed de Auad y flia, Mercedes Raed de Bejarano y flia. Víctor Oscar Raed y Chonga participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Zuly y flia. y demas fliares. Ruegan oraciones en su querida memoria con la dicha de haber compartido sus 102 años que brindaron con amor a los suyos. Ruegan oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus sobrinos Maria Angélica, Luis Jorge, Blanca, Flora y Olga Raed y sus respectivas flias. participan con profundodolor el fallecimiento de su tia Esther y ruegan oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su entrañable amiga Mafalda Margarita Ybarra, sus hijas Silvia Mabel y Susana del Carmen participan con profundo dolor la partida al cielo celestial de la mamá de Esther.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Vivirás en el recuerdo y el corazón de tus sobrinos; Pily, Kela, Ale, y Orlando Kuran y Ramón Gallardo con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Vecinos y amigas de su hija Zully: Celia Orellana, Irma Villarreal y sus respectivas flias participan con dolor su fallecimiento y ruega a Nuestro Señor Jesucristo por su eterno descanso. Brille para ella la luz que no tiene fin.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. El Señor te reciba en su Reino de amor. Descansa en paz. La honorable comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados del Bº Alberdi participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Esther quien fuera miembro de la institución. Acompañamos en su dolor a su hija Zuli de Lescano y flia. socia del mismo.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna". Acompañan a su hija Zuly y flia; vecinos y amigos, Joaquin, Maria Esther, sus hijos y flia., Sonia, Gloria, Guilly, Norma, Marta, Turco y Tito.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Enrique Sgoifo, Olga de Sgoifo, participan con dolor el fallecimiento de la abuela de su hijo político Aldo Lescano Raed.

KURAM DE RAED, ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17.| Pedro Miguel, Susana González de Miguel y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Esther y acompañan a sus hijos, Zuli y Gringo, nietos y bisnietos en su dolor.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Enrique Bilbao, Silvia Murad y sus hijos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Raul Villalba y flia, Rubén Villalba y flia. Omar Villalba y flia. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Stella Rugieri de Leguizamón, sus hijos José María, Lorena y Emanuel participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Emanuel Leguizamón y flia. participa con dolor el fallecimiento de la madre de sus padrinos Zuly y Gringo.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Señor permítele apreciar tu rostro. Las amigas de su hija Zuly y nieta Lorena : Norma Orellana, Petrona Galvan, Marta Milki, Estela Trejo, Maria Teresa de Ledesma acompañan a su querida flia. en estos momentos de dolor.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. El presidium Maria Madre de la " iglesia de la Pquia. Son Roque. Tus hermanas en Cristo y Maria Santisima : Angelina, Olga, Maria Ester, Alcira, Amalia, Marta, Silvia e Isabel participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Me cuesta decirle adiós a quien he querido mucho y ha ocupado un lugar muy especial en mi corazon, mi segunda mamá. Maria Teresa Cáceres de Ledesma, su esposo Luis Carlos Alberto Ledesma e hija Teresita Noemi Ledesma Cáceres acompañan en su dolor a la querida Zuly y flia. Elevan plegarias en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Día a día has dejado buenas huellas en el recuerdo. Así estarás siempre presente en nuestras vidas. Ahora estás con Dios y desde el Cielo nos guiarás. Profundamente lamentamos hoy tu partida y enviamos un abrazo repleto de fe y amor. Dr. Carlos Silva Neder, su esposa e hijos.

KURAM DE RAED, ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17.| Llevaste desde el primer momento el estandarte de la Legión de Maria y la Medalla Milagrosa. Gracias por los momentos compartidos. Tus hermanas en Cristo y Maria Santisima: Graciela Salazar, Maria Teresa Cáceres de Ledesma, Estela Reynoso de Roldán, Maria Llapur, Olguita de Coronel y Carmencita Prieto.

KURAM DE RAED, ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17.| "Soy todo tuya Reina mia, Madre mia y cuanto tengo tuyo es". El Presidium Cofradía Medalla Milagrosa junto a nuestro adm. parroco Pbro. Dr. Marcelo Trejo, Pquia. San Roque participan el fallecimiento de nuestra hermana legionaria Estercita servidora de Maria y acompañan a su querida hija Zuly y flia. Elevamos oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. A nuestra querida amiga y vecina que siempre la recordaremos: Flias. Orellana, Parra, Banegas, Bravo y Salto participan con dolor su fallecimiento.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Las amigas de su hija Zuly : Piqui, Silvia, Tere, Eva, Susy, Chiqui, Stella y Vivi participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Fuiste una gran luchadora siempre al servicio de Dios y la iglesia. Ahora estás gozando de la otra vida junto a nuestro Padre Celestial sus vecinos y amigos: Carmen Prieto, Graciela Banco, Carlos Banco y Guido Gerez.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Josefina y Zulma Mansilla y Sebastian Ayunta Mansilla participan el fallecimiento de la estimada doña Esthercita y acompañan a la flia. en este triste momento y ruegan oraciones n su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "El que coma de este pan no morira jamas". El centro del Apostolado de la Oracion Pquia. San Roque participan la partida a la morada celestial de su fiel servidora del Corazón de Jesús. Elevan oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. María Santísima cúbrela con su sagrado manto. Estela Reynoso de Roldán e hijos Maria de los Angeles y Carlos participan y acompañan a su querida flia. Elevan oraciones en su memoria.

KURAM DE RAED, ESTER. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Estarás por siempre en nuestros corazones como ejemplo para guiarnos. Angelina Infante de Seijas, Raúl Adolfo Seijas y flia acompañan a su hija Zuly en el profundo pesar por su partida al Reino de los cielos.

MONTE, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. La comunidad educativa Ceiaja "Marisa Wagner", participa con mucho dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Ramona Monte. Eleva oraciones en sumemoria.

MORALES, MARCOS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus padres Cutu, Lidia, abuelas Yaya, Rosa, tios, primos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus hijos: Pablo, Marcela, Carlos y Miguel Ángel, sus hijas pol.: Rossana, Romina y Ángel, nietos y bisnietos part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 10,30 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su hermana Gringa, sus hijos Dorys, Aldo, Roxana, Ramón y sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Baby y acompañan a su familia.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Me cuesta creer que ya no estás pero reconforta saber que descansas en el lugar mas bello y junto a nuestro Señor, gracias por tanto cariño. Su sobrina Daniela Ledesma, sobrio político Marcelo Medina y sobrinitas María Constanza y María Emilia participan con dolor su fallecimiento.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Gracias tía Babi por tu cariño y la bondad que brotaba siempre de tu corazón generoso que el Señor te reciba en tus brazos y te de paz. Su sobrina María Alejandra Ledesma, su esposo Marcelo Suárez e hijas Lourdes y Candela participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan una oración a su querida memoria.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Que dolor me causa tu partida pero me reconforta saber que el alma de los justos descansa en brazos del Señor. Su desconsolada hermana Lita,su cuñado José Ledesma participan con profundo dolor de su fallecimiento.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Raúl Monje, Rosa y sus hijos Ariel, Diego, Belén y Dora participan con profundo dolor del fallecimiento de la mamá de su hijo político Pablo Stulberg. Sus restos son velados en P.G. Gallo 340 (S/V) y serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio El Descanso.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Aún no creemos tu partida, sin dudas será uno de los inviernos más fríos y nada será igual sin tu presencia. Pero quedan los mejores recuerdos de nuestras aventuras vividas porque cada día compartido fue siempre muy especial. Te queremos con el alma. Noelia Stulberg, Ale, Franco y Day Lescano.

MURATORE, MARÍA ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Participa con profundo dolor de su fallecimiento y elevan una oración a su querida memoria. Adriana Muratore y su esposo Ramón Lescanos.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Desde lo más profundo de nuestros corazones sentimos tu partida, fuiste para nosotros la luz que alumbraba dia a dia nuestro camino, deseamos que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hija María del Carmen Gómez, hijo en el afecto Jorge Drauz, nietos Daniel y Virginia, María Virginia y Maximiliano, Jorge David Drauz y tus bisnietos Emma y Benicio.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "En vida fuiste ejemplo, maestra de familiaes imposible no estar triste. su ausencia duele pero su recuerdo siempre nos hara sonreír, hoy con mucho dolor te despedimos". Su hija Gómez Graciela del Valle, nietos Maria Fernanda, Ana Lucía y Rocio, bisnieto Martin.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Mamá, abuela Tita, Doña Tita, tu partida nos llena de una profunda tristeza pero estamos seguros que te fuiste acompañada y sin sufrimiento. Su hija María del Carmen Gómez, hijo en el afecto Jorge Drauz, nietos Daniel y Virginia, Virginia Maria y Maximiliano, Jorge David Drauz y bisnietos Emma y Benicio.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su hermana Elsa Noriega, su ahijada Teresita Ibáñez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en au querida memoria.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. La Honorable Comisión Directiva, socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de la Lic. María del Carmen Gómez de Drauz.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Josefa Sanguedolce y su hija Maria del Rosario participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijas Graciela y Maria del Carmen con sus respectivas flias., en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Jose Nicanor Campos, su esposa Serafina Torrez, sus hijos Ricardo y flia., Roberto y flia., Ceci, Belén y Nora, participan el fallecimiento de su vecina Tita. Ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Beba de Gubaira, sus hijos Jose Eduardo, Maria Mercedes y Fernando con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Con vosotros estoy". Adriana M. Lopez, Enrico Bagli, participan con pesar el fallecimiento de mamá de nuestra querida María del Carmen y Graciela, acompañan a toda su flia. en estos momentos. Que brille para ella la luz eterna.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Hernán Funes de la Vega, su esposa Carmen Cornet, y sus hijos, acompañan y ruegan oraciones en su querida memoria y piden que el Señor les conceda el consuelo a sus hijos, nietos y bisnietos de la familia.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Maria Ester, Lilian Jozami y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Licenciadas: Elsa Trucco, Lilia Moreno, Cristina Ruchelli y Nora Zapata participan el fallecimiento y acompañan con dolor a María del Carmen y familia.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Con profundo dolor por tu partida estimada Tita. Tus amigos Andrés Lema y Sra. Susy González participan cu fallecimientoy acompalan a sus hijas nietas y flia.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Ya esta ante Ti Señor, recibela en tu Reino". Despedimos a la querida Tiata, sus amigas del Cenaculoa Nuestra Señora de Sumampa, rogando al Señor le permita descansar en paz su alma. Abrazamos y acompañamos a sus hijas, nietos y bisnietos pidiendo paz y serenidad para toda la flia. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "Señor ya está ante Ti, recibela en tu Reino". Alicia Mananicci, Daniel Barbera hijos y nietos participan con profundodolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga María del Carmen.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Los compañeros y amigos de la Esc. de Comercio de su hija Graciela participan con dolor su fallecimiento.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la No Docente de la Secretaría Académica Graciela del Valle Gómez. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Graciela Romano y flia. Anita Lissi y flia. compañeras y amigas de su hija Graciela acompañan en su dolor, ruegan oraciones en su memoria.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. El Secretario Académico de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Víctor Hugo Ledesma, Docentes, No docentes, y alumnos de dicha Casa de Estudios Superiores acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la No Docente de la Secretaría Académica Graciela del Valle Gómez. Expresan sus condolencias y acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Carlos Abdala y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Graciela y ruegan oraciones ne su memoria.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus ex compañeros de 5ta . 2da promoción 74 participan con dolor el fallecimiento de la señora madre de su compañera Graciela.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Señor ya está ante Ti permitele participar de la asamblea de tus santos y concedele el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Prof. Noelia del V. Doradp y flia. participa con profundo pesar el fallecimiento de la mamá y madre política de sus apreciados amigos Maria del Carmen y Jorge Drauz.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Elena Cianferoni, Rafael Vaca, sus hijos Diego, Pablo, Aldana y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Maria del Carmen y flia. en este doloroso momento.

NORIEGA DE GÓMEZ, VERÓNICA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Lamentamos la pérdida de nuestra querida prima, esperando que el Señor y el Espiritu Santo la reciba. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Flia. Velázquez -Diósquez.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. "No llores se me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo. Si puedieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos. Si pudieras ver los horizontes los campos eterno y los nuevos senderos que atravieso. Si pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual todas palidecen, creéme cuando un dia que Dios ha fijado y conoce, tu alma venga a este cielo, en el que ha precedido la mia, ese dia, volvereis a verme transfigurado y feliz, avanzando por senderos nuevo de luz y de vida, bebiendo a los pies de Dios un nectar del cual nadie se saciará jamas. Su esposa amada Elsa Olga Pérez de Reynoso y sus hijas Silvia Reynoso de Abalos y Rosi Reynoso de Alluz, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos son velados en Santa Fe 356, Sala 3 y seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Jardin del Sol.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. La muerte no es nada, solo he pasado a la habitacion de al lado, lo que somos unos para otros seguimos siendolo. Llámame por mi nombre, habla de mi como siempre lo has hecho. Sigue siendo de lo que nos hacia reir juntos, reza, sonrie, piensa en mi. La vida es lo que siempre ha sido, el hilo no se ha cortado, los espero. No estoy lejos, solo al otro lado del camino. Todo esta bien. Su hija Rosi Reynoso, hijo pol. Nardo Alluz, nietos Victor, Miki, Juan Ignacio, Nardito, Fatima, anita y Lehila, participan con dolor ssu fallecimiento y que sus restos seran sepultados en el cementerio Jardin del Sol hoy a las 11.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus hijos Silvia Reynoso y Ricardo Abalos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus nietos Alejandro Ábalos Reynoso y Lorena Núñez, sus bisnietos Tomás y Paula participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo calle Santa Fe (S/V). Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio Jardín del Sol.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su nieto Matías Ábalos Reynoso, su nieta política Eugenia Juri, su bisnieto Valentín Ábalos Juri participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo calle Santa Fe (S/V). Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio Jardín del Sol.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su nieta Silvia Ábalos Reynoso, su nieto político Francisco David, sus bisnietos Francisco y Agustín David Ábalos participan con dolor de su fallecimiento. Casa de duelo Calle Santa Fe (S/V). Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio Jardín del Sol.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Siempre estarás en nuestro corazón y te recordaremos con cariño. Su nieta Leisa Ábalos Reynoso, nieto politico Oscar Albuixech, bisnietos Benjamin, Facundo y Alejo Albuixech Abalos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus nietos Ricardo Abalos Reynoso y Virginia Rodríguez, bisnietas Lucia y Julia Abalos Rodríguez participan el fallecimiento de el Tata con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memroia.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Karina Atia y su hija María del Huerto Suárez Atia acompañan a su hija Silvia de Abalos y a toda su flia. en este difícil momento, ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Las familia componentes del consorcio de calle San Martin y Santa Fe participan con profundo dolor el fallecimiento de su asociado quien por muchos años integró la comisión del mismo. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Carlos Morellini y flia. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus vecinos y amigos Amalia y Raul Dorado y sus respectivas flias. Participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Andrea Sureda, Mariano Gómez Costas, y sus hijos Pilar y Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su amiga Leisa. Acompañan también a toda la familia Abalos Reynoso. Elevan oraciones por su eterno descanso.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Julia Galindo de Carrizo, sus hijos Julia, Graciela, Lucas, Ricardo, Julio , Ramón y familias acompañan en el dolor a Leisa y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Lucas, Silvia, Luquitas y Emilia acompañan con profundo dolor la pérdida del abuelo de Leisa. Elevan oraciones por su eterno descanso.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Dra. Susana Achával, su esposo Reinaldo Navas y su hija Paula acompañan en estos momentos de dolor a su esposa Olguita ,a Rosita y demás familiares, rogando pronta resignación.

REYNOSO, RAMÓN VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17.| "Sabemos del cariño y amistad que unió profundamente nuestras familias. Recordaremos por siempre su inclaudicable vocación de servicio y entrega siempre privilegiando y anteponiendo el bienestar del prójimo, por sobre sus propias circunstancias. Ojalá germine por siempre la semilla de Amor y Servicio en quienes tuvimos la divina providencia de recibirla de él y que hoy atestiguamos e intentaremos emular. Descansa ya, amigo amado, tu trabajo esta hecho". Dr Oscar H. Ruiz, Totty Luchini e hijos, acompañan con inmenso dolor a la querida Olguita, Silvia, Rosi y respectivas flias.

ROLDÁN, CARLA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Sus padres José Roldán, Beatriz Bellido, hnos. Exequiel Roldán, abuelos, tios, sobrinos, amigos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Piedad, el cortejo partirá de La Plata 162 s.v.. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 Tel. 4219787.

ROLDÁN, CARLA MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Amigos de su padre. Esquina 40 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ DE CRUZ, AURELIA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su hermana Luisa Cejas, su esposo Manuel Jorge, sus hijos Rubén, Liliana y Cacho, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

RUIZ DE CRUZ, AURELIA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Anita y Mariano Gómez Costas; Andrea Sureda y sus hijos Pilar y Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Amelia. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ERNESTO BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/17|. Maria del Carmen Lugones y Marcelo Alvarez; Agustín Lugones y Mercedes Funes Cornet y sus respectivas familias participan el fallecimiento del papá de su amigo Tito Suarez y abuelo de Mariana Suarez. Ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

ALOMO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/17|. "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo resucitaré el último día". Jn. 6,55". A un mes de su partida a la Casa del Padre te seguimos extrañando y recordando con mucho amor. Tu esposa, hijos y nietos, invitamos a la misa para rogar por su eterno descanso hoy a las 20 en la parroquia San José del Bº Belgrano.

ARMAS, FRANCISCO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/79|. Su esposa Josefa Apodaca de Armas, sus hijas Noemi Armas y flia. Graciela Armas y flia. silvia Armas y flia. nietos y bisnietos invitan a la misa para recordar 38 años de su fallecimiento en la iglesia Virgen de Sumampa hoy a las 20 hs. Elevan oraciones en su memoria.

DELIBASICH, MIRKO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17 en Panamá|. El Señor te tiene a su lado, nosotros te tenemos en el corazón porque "el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre". Su familia y amigos, invitan a la misa en su memoria hoy viernes en la iglesia Catedral a las 20.30 hs.

FLORIDIA MELÍN, YOLANDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/15.| Querida Pochita : Hoy hace 2 años que nos dejaste y te recordamos con amor, tus hermanos Humberto Floridia, Lucy de Floridia, sus sobrinos Mariel Floridia de Saa, Claudio Saa, Hilen y Zahira Saa Floridia. En su memoria se realizara hoy la misa a las 20 hs en la Catedral Basilica.

GALEANO, AFRODONIA (Silvia) (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/17|. " Dios conceda la serenidad para aceptar, las cosas que no puedo cambiar, valor, para cambiar, las ocas que puedo y sabiduría para reconocer al diferencia. Señor, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Tu esposo, hijos, hijas políticas y nietos, invitan a la misa en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs con motivo de cumplirse el tercer mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, CECILIA ROMINA LEONOR (TITY) (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. Sus desconsolados padres Alberto y Angélica, su hijita Larita, su hermana Mariana y su cuñado Emanuel, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano (Belgrano y Juncal), con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

SORIA, LUCIO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/16|. Papi. Hoy Hace 1 año de tu dolorosa partida. En cada lugar de la casa hay un vacío, tu ausencia en cada dia. Fuiste una gran persona, con un hermoso carácter y un corazón tan grande para los que te conocieron. Siempre estarás en nuestros corazones. Sus hijos Luisa, Rosa, Stella, Valeria, Ramón, hijos pol. nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 20.30 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

ACOSTA, YGNACIO ORLANDO (Jefe) (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/12|. Querido hermano a pesar del tiempo transcurrido, te seguimos extrañando mucho. Fuiste al encuentro de tu querida "Chichi Burgos", como le solías decir, que Dios te dé el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin". Tus hermanos Antonia (a),Fely y Cristina, tu cuñado Russo Chazarreta, sobrinos y nietos.

SANTILLÁN, REYNERIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/13|. Bienaventurados los de corazón puros, porque de ellos es el Reino de los Cielos. A cuatro años de tu partida te recordamos con mucho amor, como esposo, padre, abuelo y amigo. Su esposa Maria, sus hijos Aldo, Carlos,René, Hugo, Jorgelina, nueras, nietos y bisnietos.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AMAYA, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su esposa Gladys, sus hijos Sergio, Richard, Ezequiel, Dalma, Elizabeth, Adriana, nietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio de Ardiles- dpto. Banda. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 Tel. 4219787.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleciò el 7/6/17|. "Que el Señor lo cubra con su manto de misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos". Cáritas Diocesana de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Sra. Betty de Farreras, miembro de Cáritas. Elevamos oraciones en su memoria.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. En la Casa de mi Padre hay muchas Moradas, sino fuera así se los hubiera dicho; porque yo voy a preparar un lugar para ustedes (j.n 14,12). Nuestra fe esta puesta en tus palabras Señor. La comunidad de la capilla Santa Clara de Asís del Bº Misky Mayu acompaña en este momento a su hermana en la fe Betty de Farrera y eleva oraciones por el alma de su hermano.

BRIZUELA, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleciò el 7/6/17|. Alberto Varas y los muchachos de la privada del Ing. César Iturre participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Elevan oraciones por su eterno descanso y ruegan al Señor para que la paz y la tranquilidad regresen para su familia en forma de verdadera y cristiana resignación. Se ruega elevar oraciones en su querida memoria.

CHAPARRO, VDA. DE DIAZ, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. La Iglesia Adventista del 7º Día, participa del fallecimiento a sus hermanos en Cristo. Sus restos son Velados en Neuquen Nº40 Bº Dorrego, Ciudad de La Banda. Sus restos serán inhumados el día 08/06/17 a las 16 hs en el Cementerio La Misericordia.

GARNICA, ÁNGEL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus hermanos Graciela, Héctor, sobrinos nietos, Gastón, Alejandra, Catalina, Ignacio, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia hs. 11. Casa de duelo San Jose Dpto. Banda. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RÍOS, INÉS ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus hijos María José, Stella Maris, Saúl Claudio, Leandro Daniel, h. políticos Gustavo, Ariel, Verónica, nietos Agustín, Valentina, Jeremías, Milagros, Agostina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura Iosep.Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 Tel. 4219787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRIZO, BLANCA GLADYS (Piky) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Mami: Vivirás eternamente en nuestros corazones y recuerdos. Sus hijos Daniel, Mónica, Tito y Marisa; hijos políticos Abel y Valeria; y sus nietas Celeste, Yessica, Noel y Ángela. El oficio religioso se realizara en la capilla San Pedro a las 10 de la mañana, y sus restos serán sepultados en el cementerio de Beltrán.

CARRIZO, BLANCA GLADYS (Piky) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su madre Blanca; sus hermanos y hermanas y sus respectivas familias participan de su fallecimiento. El oficio religioso se realizara en la capilla San Pedro a las 10 de la mañana, y sus restos serán sepultados en el cementerio de Beltrán.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus hijos Rodolfo, Carlos, Analia, h. pol. nietos, Noemi, Javier, nietos, Nazarena, Mariano, Pablo, Ramiro, Anita, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 15 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo. Belgrano 532 (LB). SV. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Tu partida me dejo un vacio enorme hermano querido. Descansa en paz. Su hermana Pura Argentina Ferreyra participa con dolor su fallecimiento.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su sobrina María Eugenia Atía y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Pirincho.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Pototo Ibarra y flia despiden con dolor al amigo y respetado vecino Pirincho, rogando a Dios por eterno descanso de su alma. Que brille para él la luz que no tiene fin.

FERREYRA, JAEL VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. María Rosa Atía y flia; Duilio Orlando Atía y flia participan del fallecimiento de su querido tío.

PERALTA, EUSTAQUIO VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Sus hijos Blanca, Nora, Romelia, Rosa, Julio, h. políticos Daniel, Carlos, Ricardo, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio El Simbol- Dpto. Silípica. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 Tel. 4219787.

PRIPCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre política de su matriculada contadora María del Carmen Quiroga. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

PRIPCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre política de la contadora María del Carmen Quiroga. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

PRIPCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre política de la colega, contadora María del Carmen Quiroga. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

PRIPCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PRIPCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Victoria Rodríguez de Oller y sus hijos Fernando Oller y familia; y Marisa de Góngora y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PRIPCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su amiga María C. Barea de García y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno en la Gloria del Señor.

PRIPCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Miguel Aciar, su esposa Elisa García y sus hijos Ignacio y Cecilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de toda su familia.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Chani Quiroga de Mayuli, sus hijos Luciana, Giannina, Gianfranco Paulo, Belén y su nieto Bruno despiden con dolor la querida Sarita y acompañan a toda la familia en estos dificiles momentos con oraciones.

PRITCHARD DE EWENS, SARA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Osvaldo Trógolo e Irma Bravo participan con dolor el fallecimiento de la madre del Ingeniero Mauricio Ewes y elevan oraciones en su memoria.

SILVA, RAFAEL EURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su esposa Marina Rodríguez, sus hijos Rafael, Miguel, Verónica, Noemí, h. políticos Cristina, Edith, Diego, nietos Diego, Tobias, Julieta y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 17 hs en el cementerio Cristo Rey- Loreto. Cobertura Iosep.Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 Tel. 4219787.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo. Su sobrino Miguel Morales (Chapa), Patricia Gentile, su hija Camila participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. Rubén Fernández y familia participan con dolor el fallecimiento del querido Chicho amigo y padre de Rafael Silva empleado de la firma. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. Personal de RF distribuciones participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo Rafael Silva (Pipi). Ruegan oraciones en su querida memoria.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. El señor es mi pastor nada me puede faltar. Antonio Sequeira y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. Que brille para Él la luz que no tiene fin. Sus vecinos y amigos Ramón, Llalily y Orlando Elall participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. Dale señor el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin. Julio Sequeira y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. Señor, escucha mi oración, presta oído a mis clamores, no permanezcas sordo a mis lágrimas. José Daniel Umaño, su esposa Florencia, sus hijos con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino Chicho. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Permítele Señor, entrar en tu paraíso donde no hay llanto, ni dolor, en donde sólo existe paz y alegría. Nene Coronel y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. Nada mitigará el dolor de no tenerte, pero sabemos con certeza que en el cielo gozas de la Divina Misericordia de Dios. Rodo Coronel y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. Tu gracia, Dios mío, me da fuerzas, me guía y me sostiene y es más sabia que todos los sabios. Gaston, Pablo y Juan José Masino, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. El Señor te recibió con los brazos abiertos porque te lo mereces. Gracias por darnos tanto. Manuel Sotelo, Juan Carlo Sotelo, su esposa Rosa, sus hijos Mile y Juanjo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón. Anibal Sotelo, su esposa Silvia, su hija Silvina, Elvis, Roni Sotelo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SILVA, RAFAEL EURELIO (Chicho) (q.e.p.d.) falleció el 8/6/17|. El Señor lo reciba en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto lo cubra con su manto de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo