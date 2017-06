09/06/2017 -

El entrenador de San Martín de Corrientes, Sebastián González, fue uno de los pocos que realizó declaraciones anoche, después de la victoria de su equipo ante Olímpico en el Vicente Rosales de La Banda.

El entrenador dialogó con EL LIBERAL y no pudo evitar referirse a los hechos de violencia del miércoles por la noche y, al respecto, dejó una reflexión sobre la ausencia de público en el estadio del Negro:

"Es raro, feo, no es lo que desea nadie. Nos duele a todos. Creánme que no es ventaja, es dolor, que no haya gente que no pueda disfrutar de esto, porque para eso estamos. Son jugadores profesionales que los clubes invierten y pueden mostrarse. Que no haya gente en la cancha nos duele a todos", destacó anoche Sebastián González.

La defenza

Luego, ya enfocado en lo que fue el juego que terminó con victoria de San Martín por 84 a 68, el entrenador opinó: "Hicimos una gran defensa, que ellos no estuvieron tan cómodos. El primer tiempo del segundo partido fue así. Yo considero que el último cuarto del primer partido también. No están jugando cómodo y se los ve en situaciones que no quieren. En eso, nosotros estamos teniendo protagonismo en momentos, causándoles pérdidas. Nuestra defensa es totalmente puntual para defender a este gran equipo como Olímpico".

Seguidamente, el entrenador del conjunto correntino agregó:

"Estamos 2 a 1 y acá termina el que llega a 3. Nosotros tenemos la chance el sábado y acá no se piensa más allá del próximo punto y menos con un equipo como lo es Olímpico, que hay que jugar muy bien para ganarle. Hoy ganamos porque jugamos muy bien nosotros. Cuando Olímpico jugó muy bien, nos ganó. Con bien no alcanza para enfrentar a este gran equipo. Vamos 2 a 1, nos adelantamos, pero sabemos que ganarle un partido a Olímpico no es fácil. Queda mucho", cerró González, en el estadio Vicente Rosales de La Banda.