A Cristina no le queda otra opción que ir por afuera del PJ y reeditar el 2005

09/06/2017 -

La única posibilidad para que Cristina Fernández evite enfrentar a Florencio Randazzo en unas Paso del peronismo, sería encabezar un frente por afuera del partido y entregarle a su ex ministro el sello del PJ bonaerense. "No existe la prescindencia del PJ provincial", admitió un experimentado dirigente del peronismo bonaerense acerca de uno de los pobres argumentos lanzados en las últimas horas por el kirchnerismo para indicar que si el partido en la provincia diera un paso al costado, sería viable para la ex mandataria encabezar el Frente Ciudadano para la Victoria y cerrarle la puerta a Randazzo. Si bien cerca de Cristina Fernández citaban el 2003, cuando el PJ nacional se declaró prescindente de los comicios generales y compitieron como candidatos presidenciales por distintos espacios Néstor Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá, según se supo, esa estrategia es muy endeble jurídicamente. "En ese momento el esquema se mantuvo porque el presidente era Duhalde y la Justicia Electoral no iba a desaprobar esa idea, pero fundamentalmente quedó firme porque Menem nunca apeló", recuerdan otros dirigentes de la época. Llevado a la disputa actual en el peronismo bonaerense, si Randazzo apelara ante la Justicia una decisión de prescindencia del PJ bonaerense, e insistiera con candidatearse para las Paso por el Justicialismo, acompañando sus avales, eso bastaría para que le dieran la derecha. Si el PJ no puede "no jugar" en estas elecciones legislativas en la provincia y Cristina Kirchner insiste en no ir a unas Paso contra su ex ministro del Interior, la única opción que le quedaría a la ex presidenta para ser candidata es ir por un frente y que Randazzo utilice el sello del PJ. El antecedente inmediato es el 2005, también en elecciones legislativas, cuando Néstor KIrchner decidió desbancar del poder del peronismo a su mentor, Eduardo Duhalde. Fue así como el PJ bonaerense presentó como candidata a senadora a Hilda "Chiche" González de Duhalde y el kirchnerismo debutó con Cristina Fernández como postulante del Frente para la Victoria. Dos listas peronistas pero por distintas fuerzas. ¿Se repetirá la historia, aunque ya con un kirchnerismo en decadencia? .