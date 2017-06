Encuentro de ex alumnos y ex docentes del Colegio Madre Mercedes Guerra

09/06/2017 -

Con motivo de conmemorarse este ano el Bicentenario del natalicio de Mercedes del Nino Jesus Guerra, fundadora de la Congregacion de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, con sede en el Colegio que lleva su nombre en nuestra ciudad, se han organizado diversos actos y festejos. Entre ellos se ha convocado para manana a un almuerzo de ex alumnos y ex docentes al que se adherira tambien el personal actual. El almuerzo sera a la canasta, y empezara a las 12 con una celebracion en la Capilla Corazon Eucaristico de Jesus. Los organizadores tienen preparadas varias actividades como proyeccion de video homenaje, bendicion de portarretratos para la Galeria de Ex alumnos y otras sorpresas. La reunion sera para celebrar el reencuentro de todos aquellos que pasaron por la comunidad franciscana, que lleva ya en la ciudad mas de 100 anos de presencia de mano de las hermanas religiosas que continuaron la tarea de Mercedes, santiaguena nacida en Salavina en 1817, quien habiendo sentido el llamado al servicio al projimo crea en Buenos Aires la Congregacion en 1880.Ć