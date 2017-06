Fueron 24 horas de violencia, incertidumbre e idas y vueltas

Fotos INSÓLITO. Los jugadores de San Martín se subieron al colectivo y se fueron de la capital. Luego, volvieron.

El de ayer será un día inolvidable y no precisamente por un buen motivo. En la noche del miércoles y mientras se desarrollaba una sesión de entrenamiento de San Martín en el gimnasio de Olímpico, alrededor de 10 hinchas violentos del equipo local irrumpieron en el ensayo, amenazando a jugadores y al utilero del equipo correntino, Ramón Núñez.

El jefe de equipo correntino, Javier Iglesias, radicó la denuncia pertinente en la Comisaría número 14 de La Banda. A partir de allí, ocurrieron situaciones insólitas, con una sación para Olímpico y una determinación de parte de la delegación visitante que sorprendió a todos.

En horas del mediodía, el Tribunal de Penas de la Asociación de Clubes (AdC) dispuso la sanción para la entidad santiagueña, que no tendría el apoyo de sus simpatizantes en el estadio Vicente Rosales.

Luego, pasadas las 15, San Martín decidió dejar la provincia, considerando que no estaban dadas las garantías para jugar el partido de anoche. "La dirigencia del Club San Martín de Corrientes decidió retirar a su equipo profesional de basquetbol de la localidad de La Banda. La Resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes (AdC) no representa en concreto el pensamiento ideal para solucionar lo ocurrido gravemente en la noche del miércoles, como si hubiera sido la decisión de trasladar la localía. Por ello y en resguardando de la imagen, el nombre y la integridad de sus deportistas, los responsables del Departamento de Basquetbol del Club San Martín entienden que no están dadas las garantías deportivas y de seguridad para disputar estos dos trascendentales encuentros y solicitan en forma inmediata una solución acertada por el bien del básquet y el deporte", fue el comunicado emitido por San Martín.

Luego, llegó la marcha atrás de los correntinos: "En razón del criterio institucional y deportivo, decide el regreso de la delegación a la sede de los playoffs, además en clara respuesta al expreso pedido de los jugadores que entienden en el juego y los valores del básquet un camino seguro para poder paliar todo acto de violencia", emitió un segundo comunicado.

Desde Olímpico, se comunicó: "Con el propósito de colaborar al lamentable episodio en el que se viera involucrada la comitiva de San Martín de Corrientes, la dirigencia del Club Ciclista Olímpico está colaborando activamente para el esclarecimiento del hecho. En tal sentido se ha presentado en la Seccional de Policía correspondiente, el peritaje de las cámaras (videos y capturas) en un CD correspondiente". Así, el tercer juego se disputó finalmente.