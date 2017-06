Para Lamberti, al Ferro le juega en contra la ansiedad

09/06/2017 -

"Por ahí la ansiedad que tenemos por revertir la situación nos lleva a apurarnos y no tomarnos ese segundito para definir y así también para estar bien parados. No nos han generado muchas situaciones salvo cuando uno está con la necesidad y obvio que va a dejar espacios y jugadores rápidos lo aprovechan", fue el primer análisis tras la derrota de Hernán Lamberti.

El capitán ferroviario no cree que este sea el peor momento del equipo. "Las estadísticas no son por méritos, pero no lo veo como un mal momento porque desde lo futbolístico el equipo se entrega. La actitud es la mejor, nunca bajamos los brazos, seguimos yendo a buscar y generamos situaciones. Obvio que se pasan momentos de desconcierto y desesperación, pero el equipo sigue yendo a buscar y genera. Nos falta esa tranquilidad", explicó.

Para el volante, no todo está perdido. "Lo último que tenemos que perder es la fe, la esperanza, el seguir creyendo. Trabajamos mucho día a día como para que los resultados se den y lo vamos a seguir haciendo hasta el final. Dependemos de nosotros todavía, pero necesitamos ganar, no nos queda otra. Hay que seguir creyendo en el equipo, en la idea y el trabajo, hay que refugiarse en eso", manifestó el ex Aldosivi de Mar del Plata.

Para salir, el capitán pidió el apoyo de todos. "Necesitamos de todos, de los hinchas, del cuerpo técnico, de los jugadores, de la gente que trabaja con nosotros, lo tenemos que sacar entre todos adelante", exclamó.

El calendario le puso a Central el inoportuno partido del lunes ante Aldosivi, por Copa Argentina. "Mañana hablaremos de eso, el técnico verá quiénes son los que van a jugar. Hoy pensar en eso no está bueno, mañana con tranquilidad se verá, pero queremos mantener la categoría", dijo Hernán.