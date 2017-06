Pará Úbeda, él sigue siendo el DT del Sub20

09/06/2017 -

El rosarino Claudio Úbeda aclaró ayer que nadie le comunicó que ya no es el director técnico del seleccionado argentino Sub 20 de fútbol y adelantó que hará respetar el contrato que tiene hasta octubre con la AFA, tras el fracaso en el Mundial de la categoría que se desarrolla en Corea del Sur.

"Nadie me comunicó que no sigo al frente del Sub 20. Tengo contrato hasta octubre y lo voy a hacer respetar", señaló Úbeda en TyC Sports.

La realidad es que el santafesino Jorge Sampaoli, flamante entrenador del seleccionado mayor, le daría el Sub 20 a Nicolás Diez.

La Argentina tuvo una floja actuación en el Mundial de Corea del Sur, donde no pasó la fase de grupos, al quedar tercero en el A, detrás de Inglaterra y Corea del Sur.

"Dividimos el proceso en dos partes. La de los resultados, a nivel numérico, fue malo. Pero a nivel progresión de trabajo, hubo avances", dijo.