"Moti nunca tuvo amnesia temporal", disparó la querella tras el femicidio de Natalia

Fotos AMNESIA. Alberto Remigio Roldán dice no recordar nada ni cómo ni por qué ultimó a Natalia Fernández el 1 de junio en su casa.

09/06/2017 -

A ocho días del femicidio en Nueva Francia, el querellante acusó a Alberto Remigio Roldán ("Moti") de manipularlo todo y "ser un enfermo de los celos".

Tajante y sin eufemismos, Javier Leiva cargó duró contra el sujeto que el 1 de junio asesinó de tres puñaladas a Natalia Fernández, mientras dormía.

"Es un psicópata; ello se sostiene en las denuncias de la víctima y el informe socioambiental", dijo.

A criterio del letrado, "Moti es un hombre manipulador, frío, calculador que tenía todo premeditado, planificado", juzgó.

Muy a pesar de que la Fiscalía aún no escuchó la versión del detenido, para el querellante, "Roldán nunca tuvo amnesia. Siempre supo lo que hacía y no se detuvo porque no quiso".

Causa contundente

Leiva interpretó que la Justicia "tiene los elementos sustanciales para cimentar un proceso breve; hay un detenido confeso; que mató a su esposa a sangre fría y mientras dormía".

Desde ese escenario jurídico, "no hay abogado que lo salve de la perpetua; lo único que se puede aspirar es a pelear por su imputabilidad, que hoy no está en duda", reflexionó Leiva.

Para el profesional, "el sujeto pudo frenarse; optó por quitarle la vida a la madre de sus dos hijas, y aquí no hay llanto que impidan que la Justicia aplique la justa severidad, es decir le imponga (en su momento) la pena máxima", enfatizó a EL LIBERAL.