Juzgan a un artesano por "abuso sexual" de su hija de 5 años, mientras lo visitaba los fines de semana

Fotos INFORMES. Según los expertos, la niña (hoy de 8 años) deja entrever destellos de abuso sexual. Hoy se profundizará en ese aspecto.

09/06/2017 -

Un artesano es juzgado en los tribunales capitalinos -desde ayer- acusado de someter a vejámenes sexuales a su hija de 5 años, mientras lo visitaba, de lunes a domingo.

A puertas cerradas, el sujeto escuchó el testimonio de varias ex cuñadas. Cayó detenido en el 2015, período que modificó la rutina de la nenita. Con sus padres separados, debía ir con su papá los fines de semana, lo cual habría sido aprovechado por el individuo, según se desprende de la denuncia policial.

"Abuso sexual gravemente ultrajante" es la figura enrostrada, la cual puede depositarlo en la cárcel con una condena de hasta 15 años de prisión, se supo.

El paso del tiempo

Hoy, la supuesta víctima tiene 8 años: a criterio de los expertos, precisará respaldo psicológico para ayudarla a superar aquella experiencia dolorosa.

En la jornada inicial, el artesano prefirió aferrarse al silencio, por sugerencia de su defensa.

Luego, declaró su ex esposa y madre de la niña: ésta habría señalado que no cree posible que su ex haya cometido abuso alguno, se supo.

Varios minutos destinó la mujer para estallar en llanto, generando inocultable sensibilidad en la sala.

La excepción

El único exceptuado de la conmoción habría resultado justamente el acusado, trascendió.

Después, desfilaron varias ex cuñadas y familiares: el juicio obró como "combustible" para que ardiera una interna familiar, a tal punto de emerger dos bandos antagónicos.

Como pudo, el tribunal se habría esforzado para redireccionar el proceso, situándolo en lo estrictamente valioso.

Como la niña era muy pequeña, los camaristas recurrirán a toda la estructura legal para intentar develar si en aquellos encuentros, privados, el padre abusaba de su hija.

Hoy, los expertos ayudarán a establecer si el sujeto consumó totalmente las faenas sexuales endilgadas por algunos familiares.

Su defensa no descartó que vaya a declarar en las próximas horas.