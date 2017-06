El contenido de los twits que lo comprometen

09/06/2017 -

Pese a que el fiscal general con aspiraciones de juez intentó relativizar el contenido de los mensajes, los twits son bastante elocuentes:

"El 95% de las guerras de cosquillas terminan en besos y yo soy de ese 5% que termina golpeando a la otra persona", twiteó la menor el 6 de febrero de 2014. Castro le respondió ese mismo día: "Dale, te voy a buscar". "Yo siempre pienso en ti", lanzó la menor dos semanas después. "Pero qué linda", replicó el fiscal general, cuarenta años mayor que ella. La joven le respondió con un emoji de sonrisa, la única respuesta de la menor a todos los mensajes. "¿Dónde estás, hermosa?", le escribió Castro un día después.

El 17 de abril fue un poco más caliente, al menos para Castro. "No existe la persona que pueda enamorarme", dijo F. Castro respondió: "Date tiempo, todo puede pasar". "Lo que me hace hacer Julito", aseguró F. ese día. El fiscal general, dándose por aludido, comentó: "Usted me hace contestar y me gusta". Castro borró su cuenta tiempo después.