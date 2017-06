Beloff: "Bajar la edad penal no soluciona la problemática de la delincuencia juvenil"

Fotos VISIÓN. Desde los hechos y desde lo jurídico (por los tratados internacionales que firmó el país) indicó que no es viable bajar la edad penal.

09/06/2017 -

El asesinato de un niño de 3 años en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, durante un asalto a su padre por parte de un menor de 16 años y su hermano de 14, puso de nuevo a la delincuencia juvenil en la agenda de la opinión pública, y reavivó el debate de qué hacer con los menores que delinquen y cometen hechos graves.

Para Mary Beloff, especialista en Derecho Penal Juvenil y Régimen Penal Juvenil, bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y crear más cárceles para adolescentes, "está demostrado que no sirve para nada". Por ello es que reprochó la iniciativa del Gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad que por el momento quedó en suspenso hasta que pasen las elecciones.

Sostiene en cambio que el Estado debe garantizar los derechos básicos a los niños como educación, salud, recreación.

Desde el 2007, Beloff es fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios y desde su experiencia se mostró contraria a la iniciativa oficial de producir un cambio en el régimen penal juvenil, donde se baje la edad penal. "Todas las personas que trabajan en la infancia no estaban de acuerdo con la reducción, será por eso que no haya salido un proyecto", señaló sobre las rondas de diálogo que promovió el Ministerio de Justicia.

"Dios no permita una cosa espantosa", dijo tajante sobre la idea del Gobierno. Para Beloff, "la manera en que se ha planteado la discusión no refleja una discusión seria para la problemática. La delincuencia juvenil es un problema serio para la sociedad y para los jóvenes que están involucrados, porque cada hecho es una tragedia para todos los involucrados".

-Entonces ¿cómo encarar esta problemáti ca para que no siga propagándose?

-El problema del delito de los jóvenes es antiguo, es el primer dato. Lo que pasa es que en la Argentina los niveles de marginación, de exclusión, de violencia han aumentado en general y un porcentaje involucra a los más chicos. Hay más gente en la sociedad, más chicos, más hechos.

Fallas

Beloff expuso que a partir de un relevamiento estadístico que realizó por su cuenta, se muestra que la cantidad de hechos graves que tienen a menores por imputados, se mantienen estables a nivel general. "Pero que no sea significativa (la incidencia) no quiere decir que no sea grave", recalcó.

"A partir de ahí, primero debemos tener una dimensión clara de dónde están los problemas, necesitamos datos", postuló la fiscal que apuntó que "la Argentina es un país no muy dado a registrar datos. Ahí tenemos una dificultad, lo que tendría que hacer el Ministerio de Justicia es implementar un sistema de registro preciso, que diga qué delitos y cuántos delitos cometen qué tipo de jóvenes y en dónde. Es el primer punto serio que cualquier país serio hace para ver cómo abordar la delincuencia juvenil, pero no más observatorios, ni esas cosas que son títulos", dijo en tono crítico al Gobierno.

-¿Y cómo se previene la delincuencia juvenil?

-La gente entiende que si un chico comete un delito es porque algo trágico pasó en su vida, en su familia, en su comunidad. Y cómo se previene, con factores que tienen que ver con la garantía de derechos básicos de los niños; porque salvo situaciones patológicas, los chicos que tienen familia, que van a la escuela, que hacen deporte, que están cuidados de las tragedias de las drogas, de los abusos, como regla, no se involucran en conductas delictivas. No hay que ser un genio.

La primera obligación del Estado no es ver qué hace con un chico que cometió un delito, sino ver qué hace para que los chicos no cometan delitos, y eso tiene que ver con derechos de protección en el sentido amplio. Si el chico es adicto, tiene un problema de adicción, hay que ayudarlo, curarlo, no meterlo preso.