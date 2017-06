09/06/2017 -

Nico contó: "Me ayudó muchísimo el teatro y la gente: no es una frase hecha, es una realidad. Hago un espectáculo ("El otro lado de la cama") en el que te reís mucho. Cuando empecé le dije a Javier Faroni ( productor de la obra) que quería hablar con el público en el final, porque la obra tiene un montón de temas como la discriminación, el amor y no a la violencia. Yo estaba haciendo esta obra cuando pasó lo que pasó. Y dije ‘no puedo hablar más con el público, de qué amor le puedo hablar a la gente si estoy hecho mierda’".

El actor añadió: "Y un día me hizo click la cabeza y dije ‘es fácil cuando sos el campeón del mundo y llenás el teatro y te va bien, a ver si puedo ahora, que apenas me puedo levantar’. Costó porque fue muy difícil pero día a día me di cuenta que por algo había elegido esta obra y dar ese mensaje".

Nico está en gira nacional con la exitosa "El otro lado de la cama", pieza teatral que presentará, en Las Termas de Río Hondo, el 29 de julio.