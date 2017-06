"Yo que soy creyente me enojé con el de arriba"

09/06/2017 -

A pesar del dolor que se notaba en su voz, estaba calmo. "En ningún momento me enojé y dije ¿por qué a nosotros? eso sería muy egoísta de mi parte, porque también lo tendría que decir por que me pasan otras cosas increíbles. Por ahí sí, yo que soy muy creyente me enojé con el de arriba, me cuesta entender el porqué o para qué. Si bien siempre estuve atento a mirar a los ojos a la gente, ir de frente, decir lo que siento, ahora trato de disfrutar al máximo los momentos así sean pequeños y no me guardo nada en todo sentido’.