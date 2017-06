El rol de Gimena Accardi en la contención de todo

09/06/2017 -

Según su testimonio, fue necesario para su bienestar mantenerse alejado de la prensa durante seis meses y decidió que ahora es el momento de contar cómo se encuentra. Confesó la satisfacción que siente por haber "hablado todo" con su hermano: "Trato de disfrutar al máximo los momentos y no me guardo nada". Por supuesto, el rol que cumplió Gimena Accardi a lo largo de este proceso fue destacado: "Te juro que es muy especial, pero no porque sea mi mujer. Tengo la suerte de que lo sea y ojalá lo sea para toda la vida. Con Santiago, como cuñada, tenía una relación de hermanos. Santí le decía ‘mi hermanita’. A mí me impresionó la fuerza que tiene esta enana. Le han pasado cosas fuertes como mujer, perdió a su madre muy joven, y estaba en el mismo lugar que yo porque el duelo era tan fuerte para mí como para ella. Pero se corrió de ese protagónico y nos levantó a todos".