Dady Brieva temía que su mujer le hiciera sombra

09/06/2017 -

Como gran humorista que es, ante el público Dady Brieva (60) suele desplegar su histriónica personalidad, y sólo unas pocas personas conocen su sensibilidad. De regreso a los primeros planos de la mano de la reunificación del trío Midachi, en el último tiempo el actor sintió en sus entrañas lo que significó convertirse en la pareja de Mariela la "Chipi" Anchipi (40), dada la altísima exposición que ganó la madre de Felipe (6) y Rosario Brieva (3) en ShowMatch, primero como coach y ahora como participante famosa.

A corazón abierto en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana, el santafesino habló de cómo procesó esa transformación con la ayuda de sesiones de terapia de pareja: "Yo soy de una época en que el hombre era el proveedor. He trabajado en psicoanálisis sobre mi persona para avanzar, porque no me sale naturalmente. Yo no estaba preparado para que mi mujer protagonizara tanto", confesó.

Con la participante de Bailando 2017 escuchándolo atenta desde el estudio, Dady se explayó vía telefónica: "Tenía inseguridad. Tuve miedo de que no me necesite y se vaya a la mierda... Me cagué todo. Y bueno. Empecé a seguir laburando, ver qué era lo que me pasaba. No trato de tapar lo que me pasa y fuimos a terapia. Soy un tipo bastante inseguro".

Más tarde, Brieva aclaró: "Lo entendí. Porque en realidad, siempre dije que no quería una mina con ruleros a mi lado, pero en el fondo creo que fue lo que siempre quise. Porque una mina que se saca los ruleros, hablando poéticamente, me parece que me hacía sombra y no estaba preparado para eso. Hoy me estoy preparando para que eso ocurra, para que se vaya a hacer temporada en el verano, y después veremos cómo hacemos con los chicos. Me toca esta etapa. Si Piquín le ofrece ir a Broadway, no se lo puede perder. Pero si Robert De Niro me ofrece hacer una película de dos meses en España, yo no voy porque ya lo hice. No quiero seguir perdiendo cosas, pero reconozco que ella no lo hizo y lo tiene que hacer".

Al final, la Chipi aseguró que la propuesta de la estrella de Hollywood existe y que le insistió sin éxito a Dady para que la aceptara. "Yo tengo 60 años y no todas las personas de mi edad tenemos la posibilidad de volver a enamorarnos. La verdad es que no me la quiero perder. Me da miedo de que se termine y trato de estar alerta, dar libertad", cerró Dady.