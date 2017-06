Silvina Luna admitió un viejo romance con "Pico" Mónaco que no prosperó

Fotos Silvina tuvo un acercamiento a "Pico" hace más o menos diez años.

09/06/2017 -

Invitada a Los Ángeles de la Mañana, Silvina Luna no pudo esquivar el picante interrogatorio picante de Ángel de Brito. "¿Es cierto que saliste con "Pico" Mónaco?", disparó sin filtro Ángel, ante la mirada atónita de la actual pareja del Polaco. "¿Eh?", alcanzó a emitir entre risas y luego dijo: "No, lo conozco porque tenemos amigos en común. No, no, no. Para nada".

Pero ante la negativa de Silvina, De Brito le "recordó" que en 2008 habían viajado juntos a Santa Fe. Entonces, Luna no pudo negar más el romance y bastante incómoda expresó: "¡No te puedo creer!".

De Brito incluso le aseguró que tenía fotografías de ambos juntos, a lo que la modelo acotó: "¡Qué feo!".

Inmediatamente, las panelistas le preguntaron si temía la reacción de Carolina "Pampita" Ardohain, novia actual de "Pico" y jurado del Bailando donde participa Silvina: "Pampita es una diosa, la adoro. No le tengo miedo porque la conozco, viajamos juntos con sus hijitos y me parece amorosa", retrucó Luna.

¿Por qué no prosperó el romance? "Las cosas suceden o no suceden. ¿Qué sé yo? No avanzó", cerró.