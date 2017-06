Allanamiento y detención de un abuelo acusado de vejar a su pequeña nieta

Fotos VEJÁMENES. Según la causa, el depravado también habría abusado de su propia hija. La nena a la que atacó tenía entonces 10 años.

09/06/2017 -

La Fiscalía de Añatuya allanó una propiedad y detuvo a un individuo, sospechoso de violar a la propia nieta entre los 10 y 15 años.

Según el proceso timoneado por la fiscal Andrea Darwich, la denuncia fue interpuesta por el padre de la víctima, yerno del acusado.

Al desandarse la historia de la menor, se observó que de niña y su hermanita habrían sido abandonadas por su madre, es decir la hija del acusado. Así, las hermanas quedaron bajo responsabilidad de su padre, un hombre enfermo.

Ahora se supo que por años, el abuelo ingresaba a la habitación y abusaba de la menor de 10 años; más escalofriante aún, la hermanita era testigo y era obligada a callar.

Versión de la niña

"Me ordenaba no decir nada y me amenazaba", habría señalado la víctima a los investigadores.

Confió que su silencio se sostenía en la soledad porque sentía que nadie la ayudaría y en la vergüenza, pero que un día se animó y confió todo al padre.

Aún con sus dificultades físicas, el hombre denunció a su suegro y forzó a que la policía luego lo apresara, previo allanamiento a la vivienda.

"Abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia", son los cargos enrostrados al individuo, que permanece detenido en General Taboada y ahora se lo llevará a Añatuya para una audiencia.

A la vez, Darwich ahora prepara una batería de pericias psicológicas y psiquiátricas para las dos hermanas.

Asimismo, un informe socioambiental y el testimonio del padre de las menores.

En segunda línea investigativa, los policías sospechan que el abandono de la madre de las hermanas quizá tuvo mucho que ver con la conducta de su padre.

Pese a las acusaciones, éste se aferró a un silencio infranqueable.