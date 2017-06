Sábado y domingo, a puro ajedrez

09/06/2017 -

Con la organización del Club de Ajedrez Caballo Blanco de Las Termas y el auspicio del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y de la Municipalidad local, tendrá lugar los días 10 y 11 de junio la decimoquinta edición del Festival Internacional de Ajedrez "Las Termas de Río Hondo", el evento se desarrollará en las instalaciones de la Casa de la Cultura y del Bicentenario.

Confirmaron su participación el ex campeón mundial juvenil 1992, el Gran Maestro Pablo Zarnicki (actual coordinador nacional de Ajedrez Educativo del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación), el actual campeón argentino sénior (supra 50), ex campeón argentino superior y ex campeón mundial cadetes (1977) maestro internacional, Marcelo Javier Tempone y el ganador de la edición 2016, el maestro internacional, Benjamín Mela. Junto a ellos, los mejores referentes del ajedrez del NOA y delegaciones de 11 provincias.