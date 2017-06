Operativo de salud en La Banda

Fotos La tarea sanitaria se desarrolló en el Barrio 25 de Mayo.

09/06/2017 -

Continuando con las políticas sociales impulsadas por la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora, se llevó a cabo en el Barrio 25 de Mayo de la ciudad de La Banda, un operativo de salud destinado a vecinos de diferentes lugares y en donde se brindaron servicios de odontología, pediatría, clínica médica, oftalmología.

Es de destacar, que este tipo de acciones concernientes a la atención primaria de la salud, se desarrollan frecuentemente en todo el territorio santiagueño con el objetivo de llegar a toda la población y se enmarca en las políticas sociales que lleva adelante el gobierno con el objetivo de generar inclusión e igualdad de oportunidades.

Luis Tevez, uno de los beneficiarios del operativo de salud del Barrio 25 de Mayo, de la ciudad de La Banda, contó: “me vine hacer atender con los médicos, me dieron anteojos, la verdad no tenía estas posibilidades. Esto va beneficiar la salud para nosotros y para toda la gente del barrio, la verdad que lo necesitábamos, estamos muy contentos, por eso y por la atención a nuestros hijos”.

También del Barrio 25 de Mayo, Lidia Suarez, destacó, los servicios “Me he hecho atender con el oculista, gracias a Dios, que me han dado un anteojo para leer, para ver y escribir, porque no lo tenía y lo necesitaba. Ahora estoy esperando al médico clínico. Ahora estamos teniendo todas las posibilidades y esto va beneficiar la salud para todos nosotros, que andábamos necesitando”.

Mercedes Díaz, otra beneficiaria expreso´: “me voy hacer atender con el odontólogo. Esto va beneficiar la salud para grandes y chicos, porque esto es lo que está haciendo falta, porque hay muchas enfermedades. Estamos muy satisfechos por este operativo de salud”, concluyó.