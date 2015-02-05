CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Junio 2017

A LAS 19.15 CINE. METEGOL

Hoy 21:14 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE: RÍO

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

17.30 LOS SIMPSONS

19.15 CINE: METEGOL

21.00 CINE: ENCUENTRO EXPLOSIVO

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CINE: ENCUENTRO EXPLOSIVO (CONTINUACIÓN)

23.15 CINE: SÉPTIMO

00.30 LÁPIZ DE PLATINO

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

23.00 ARENA TOUR

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 ROSA DE GUADALUPE

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 ALERTA COBRA

18.15 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

18.00 LILI LA BRUJITA, EL DRAGÓN Y EL LIBRO MÁGICO

EL TRECE

11.30 DIVINA

13.00 CUESTIÓN DE PESO

15.00 CINE TRECE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

11.30 RECORDANDO

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 PUNTO LÍMITE

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. SAN MARTÍN (JUEGO 4)

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. SAN MARTÍN (JUEGO 4) ®

CANAL 4

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

07.21 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA 2017

07.48 LA MANSIÓN EMBRUJADA

09.34 NO ME QUITES A MI NOVIO

11.53 EL ENCANTO DE LA BESTIA

13.35 UN VIERNES DE LOCOS

15.30 PADDINGTON

17.16 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

19.35 PARKER

22.00 EN EL TORNADO

23.43 GAME OF THRONES 03 EPS 10

TCM

06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.34 ALF (TEMPORADA 3)

08.00 CÓDIGO DE HONOR

09.53 LA PANTERA ROSA

10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.32 LA NIÑERA

10.58 ALF (TEMPORADA 2)

11.24 ALF (TEMPORADA 2)

11.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

13.06 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

15.39 UN DETECTIVE EN EL KINDER

17.44 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

19.22 EL GUERRERO ROJO

21.00 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE

22.46 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER

TNT

06.21 EL KARATE KID. PARTE 3

08.26 DUPLICIDAD

10.51 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO

12.35 ENCANTADA

14.36 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

16.42 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3

18.24 GRAVEDAD

20.09 MI VILLANO FAVORITO

22.00 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

00.01 SALVAJES

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, RIMAS ROTAS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, EL PRÓXIMO CAPÍTULO

11.00 HOUSE M.D., OJOS QUE NO VEN

12.00 HOUSE M.D., WILSON

13.00 SHADES OF BLUE, SIN PERDÓN

13.50 SHADES OF BLUE, OJO DEL HURACÁN

14.50 DETECTIVES MEDICOS S13, REBELIÓN MORTAL

15.20 MADAGASCAR

18.50 TRES SON MULTITUD

21.00 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?

23.15 AMERICAN PIE 2

01.25 CHICAGO JUSTICE, VER ALGO

02.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ESCAPE

STUDIO UNIVERSAL

09.00 ACOMPAÑANTE

10.50 BEETHOVEN

12.40 BEETHOVEN 2

14.30 FULLSCREEN

15.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

17.35 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS

20.00 EL INCIDENTE

04.00 KAMIKAZE

A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN JUAN CARLOS ROVELLI, CLODOMIRA CANTA Y LOS DEL CORAZÓN.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 10, DE 17 A 21, 19ª TARDE DE COMPRAS LUPE Y SUS AMIGAS “PAISAJES DE OTOÑO”, PROPONEN 20 STANDS.

+SÁBADO 10, A LAS 22.30, MARTÍN ÁBALOS Y LA PESADA SANTIAGUEÑA. ACTUARÁN SEBA FOGLIORESI (1ª GUITARRA), GONZALO LARES (GUITARRA) Y SANTIAGO ÁBALOS (BOMBO).

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Y SUÁREZ)

+SÁBADO 10 Y DOMINGO 11, A LAS 22, SE PRESENTARÁ LA OBRA “MATÉ UN TIPO”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 11, A LAS 21, CONCIERTO LÍRICO.

+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE TUCHO ORONÁ PRESENTARÁ EL REENCUENTRO.

+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.

+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKYLL & HYDE”.

LA CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

CINES

SUNSTAR

LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):

SUSPENSO (+ 16 años)

10/06-11/06 -14:00 (Cast) 16:35 12/06 -14/06-16:35 (Cast)

MUJER MARAVILLA (3D): FANTASÍA, CÓMIC (+ 13 años)

10/06-19:10 (cast) 21:50 (Subt) 00:35 (Subt)

LA MOMIA (3D): AVENTURA (+ 13 años)

10/06 -14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Subt) 22:40 (Subt) 00:50 (Subt)

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

10/06 - 11/06- 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)

LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):

SUSPENSO (+ 16 años)

HOY AL -14/06- 20:15 (Cast)

COLOSSAL (2D):

COMEDIA (+ 13 años)

10/06 -22:50 (Subt) 01:00 (Subt)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN (ATP)

10/06 -11/06-14:10 (Cast)16:00 (Cast)18:00 (Cast)

LA MOMIA (2D):

FANTASÍA (+ 13 años)

10/06 -11/06- 20:00 (Cast) 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

MUJER MARAVILLA (2D): FANTASÍA (+ 13 años)

10/06 -11/06 14:00 (Cast)16:50 (Cast)19:40 (Cast)

ABATTOIR (2D):

TERROR (+ 18 años)

10/06- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

11/06 -14/06-22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MUJER MARAVILLA APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60

UN JEFE EN PAÑALES Apta todo público CASTELLANO 2D 15:30 - 16:00 - (SOLO DOMINGO) 18:00 - 20:20 - (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIERCOLES $60

LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60. CASTELLANO 3D 20:30 - (TODOS LOS DÍAS)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Junio 2017

También te puede interesar