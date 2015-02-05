CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Junio 2017
A LAS 19.15 CINE. METEGOL
Por El Liberal
Hoy 21:14 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE: RÍO
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
17.30 LOS SIMPSONS
19.15 CINE: METEGOL
21.00 CINE: ENCUENTRO EXPLOSIVO
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CINE: ENCUENTRO EXPLOSIVO (CONTINUACIÓN)
23.15 CINE: SÉPTIMO
00.30 LÁPIZ DE PLATINO
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
23.00 ARENA TOUR
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 ROSA DE GUADALUPE
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 ALERTA COBRA
18.15 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
18.00 LILI LA BRUJITA, EL DRAGÓN Y EL LIBRO MÁGICO
EL TRECE
11.30 DIVINA
13.00 CUESTIÓN DE PESO
15.00 CINE TRECE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
11.30 RECORDANDO
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 PUNTO LÍMITE
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. SAN MARTÍN (JUEGO 4)
00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. SAN MARTÍN (JUEGO 4) ®
CANAL 4
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
07.21 FESTIVAL DE CINE DE GUADALAJARA 2017
07.48 LA MANSIÓN EMBRUJADA
09.34 NO ME QUITES A MI NOVIO
11.53 EL ENCANTO DE LA BESTIA
13.35 UN VIERNES DE LOCOS
15.30 PADDINGTON
17.16 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN
19.35 PARKER
22.00 EN EL TORNADO
23.43 GAME OF THRONES 03 EPS 10
TCM
06.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.34 ALF (TEMPORADA 3)
08.00 CÓDIGO DE HONOR
09.53 LA PANTERA ROSA
10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.32 LA NIÑERA
10.58 ALF (TEMPORADA 2)
11.24 ALF (TEMPORADA 2)
11.50 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
13.06 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
15.39 UN DETECTIVE EN EL KINDER
17.44 LOCADEMIA DE POLICÍA 2
19.22 EL GUERRERO ROJO
21.00 PESADILLA EN LO PROFUNDO DE LA NOCHE
22.46 LOS VAMPIROS DE JOHN CARPENTER
TNT
06.21 EL KARATE KID. PARTE 3
08.26 DUPLICIDAD
10.51 ATLANTIS. EL IMPERIO PERDIDO
12.35 ENCANTADA
14.36 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
16.42 UNA PAREJA EXPLOSIVA 3
18.24 GRAVEDAD
20.09 MI VILLANO FAVORITO
22.00 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
00.01 SALVAJES
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, RIMAS ROTAS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, EL PRÓXIMO CAPÍTULO
11.00 HOUSE M.D., OJOS QUE NO VEN
12.00 HOUSE M.D., WILSON
13.00 SHADES OF BLUE, SIN PERDÓN
13.50 SHADES OF BLUE, OJO DEL HURACÁN
14.50 DETECTIVES MEDICOS S13, REBELIÓN MORTAL
15.20 MADAGASCAR
18.50 TRES SON MULTITUD
21.00 ¿... Y DONDE ESTÁN LAS RUBIAS?
23.15 AMERICAN PIE 2
01.25 CHICAGO JUSTICE, VER ALGO
02.20 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ESCAPE
STUDIO UNIVERSAL
09.00 ACOMPAÑANTE
10.50 BEETHOVEN
12.40 BEETHOVEN 2
14.30 FULLSCREEN
15.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
17.35 HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS
20.00 EL INCIDENTE
04.00 KAMIKAZE
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN JUAN CARLOS ROVELLI, CLODOMIRA CANTA Y LOS DEL CORAZÓN.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 10, DE 17 A 21, 19ª TARDE DE COMPRAS LUPE Y SUS AMIGAS “PAISAJES DE OTOÑO”, PROPONEN 20 STANDS.
+SÁBADO 10, A LAS 22.30, MARTÍN ÁBALOS Y LA PESADA SANTIAGUEÑA. ACTUARÁN SEBA FOGLIORESI (1ª GUITARRA), GONZALO LARES (GUITARRA) Y SANTIAGO ÁBALOS (BOMBO).
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Y SUÁREZ)
+SÁBADO 10 Y DOMINGO 11, A LAS 22, SE PRESENTARÁ LA OBRA “MATÉ UN TIPO”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 11, A LAS 21, CONCIERTO LÍRICO.
+SÁBADO 17, A LAS 21.30, EL BALLET DE TUCHO ORONÁ PRESENTARÁ EL REENCUENTRO.
+JUEVES 22 DE JUNIO, A LAS 21, “ABRACADABRA”.
+DOMINGO 2 DE JULIO, A LAS 22, “JEKYLL & HYDE”.
LA CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 25, A LAS 15, EL GRUPO ROMANZA, INTEGRADO POR PEDRO FERREYRA, NELSON BARRAZA Y FRANCO ARCE, OFRECERÁ SU SHOW EN EL MARCO DE LOS RECITALES QUE ORGANIZA SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
CINES
SUNSTAR
LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (3D):
SUSPENSO (+ 16 años)
10/06-11/06 -14:00 (Cast) 16:35 12/06 -14/06-16:35 (Cast)
MUJER MARAVILLA (3D): FANTASÍA, CÓMIC (+ 13 años)
10/06-19:10 (cast) 21:50 (Subt) 00:35 (Subt)
LA MOMIA (3D): AVENTURA (+ 13 años)
10/06 -14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Subt) 22:40 (Subt) 00:50 (Subt)
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
10/06 - 11/06- 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:10 (Cast)
LOS PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR (2D):
SUSPENSO (+ 16 años)
HOY AL -14/06- 20:15 (Cast)
COLOSSAL (2D):
COMEDIA (+ 13 años)
10/06 -22:50 (Subt) 01:00 (Subt)
UNA CIGÜEÑA EN APUROS (2D): ANIMACIÓN (ATP)
10/06 -11/06-14:10 (Cast)16:00 (Cast)18:00 (Cast)
LA MOMIA (2D):
FANTASÍA (+ 13 años)
10/06 -11/06- 20:00 (Cast) 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
MUJER MARAVILLA (2D): FANTASÍA (+ 13 años)
10/06 -11/06 14:00 (Cast)16:50 (Cast)19:40 (Cast)
ABATTOIR (2D):
TERROR (+ 18 años)
10/06- 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
11/06 -14/06-22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MUJER MARAVILLA APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 17:30 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
PIRATAS DE CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60
UN JEFE EN PAÑALES Apta todo público CASTELLANO 2D 15:30 - 16:00 - (SOLO DOMINGO) 18:00 - 20:20 - (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIERCOLES $60
LA MOMIA 2D 17:50 - 22:50- (TODOS LOS DÍAS) LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES $60. CASTELLANO 3D 20:30 - (TODOS LOS DÍAS)