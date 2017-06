El PJ bonaerense participará de las elecciones e insiste con la lista encabezada por Cristina

10/06/2017 -

Intendentes peronistas, legisladores y dirigentes del Partido Justicialista bonaerense, con excepción de los alineados con el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, se reunieron en la sede porteña del PJ nacional para avanzar en la discusión sobre la estrategia electoral y lograr un consenso en la utilización del partido en los próximos comicios.

La conducción del PJ bonaerense resolvió que el partido participará de las elecciones legislativas, con lo que queda descartado la estrategia de declararse prescindente para no competir con el ex ministro Florencio Randazzo en las Paso, aunque insistió en su propósito de conformar una lista de unidad encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron intendentes peronistas, tras una reunión mantenida anoche entre distintos referentes políticos.