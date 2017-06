El hockey tiene un nuevo desafío en el Apertura

10/06/2017 -

La Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped y pista hará disputar hoy un nuevo capítulo del torneo Apertura 2017 que se jugrá tanto en la cancha de Old Lions como en Lawn Tennis. Precisamente en el parque Aguirre, desde las 8, jugarán en 7º, SLTC Blanco vs. Athenas HC. 10, en 5º, Lugus HC vs. Old Lions RC Rojo. 10.20 en 7º, Green Sun vs. CACC 12 en 5º, Old Lions Azul vs. SLTC. 13.30, 1º D., Lugus HC vs. Mishqui Mayu. 15,1º C., SEHC vs. CACC. 16.30, 1º C., C. Docente vs. Mishqui Mayu. 18 en M., Círculo SC vs. Old Lions RC. 19 en 6º, Old Lions Rojo vs. Unión y Juventud. También habrá duelos en la cancha de Old Lions previstos para hoy.