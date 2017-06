10/06/2017 -

"Maxi" Stanic habló ayer con EL LIBERAL y dejó una reflexión acerca de lo vivido el viernes, con la sanción al club por el apriete de los hinchas de Olímpico al plantel de San Martín y la posterior derrota en el tercer juego de la serie.

"Fue un día triste por todo lo que se vivió: que se jugaba, que no se jugaba, que a puertas cerradas. Jugar una instancia de esta magnitud como se jugó fue feo, nos golpeó y el equipo lo sintió. Hay que sobreponerse y estar listos para mañana", explicó el capitán, momentos antes del inicio de la práctica de ayer en el Vicente Rosales.

Consultado acerca de cómo imagina el juego de esta noche, explicó: "Ya tenemos la experiencia de ayer, que fue una situación muy rara, porque en ciertos momentos parecía un amistoso. Nosotros tenemos que volver a nuestro nivel, volver a hacer nuestro juego. Tuvimos 19 tiros menos que ellos y eso no puede pasar. Hay que cuidar un poquito más la pelota, hay que tomar mejores decisiones ofensivas y correr más, que eso nos va a permitir elevar la cantidad de posesiones".

Stanic destacó la jerarquía del rival, al margen de no haber podido contar con el respaldo del público santiagueño. "San Martín fue el uno, terminó un partido debajo de San Lorenzo. Quien pensaba que esto era fácil estaba equivocado, y más con todo lo que pasó. Si nosotros habíamos logrado, con un tremendo trabajo en el primer juego, inclinar la balanza hacia nuestro lado, aprovechando nuestro fuerte que fue la localía, ayer no la pudimos tener. Y ellos son un gran equipo. Pero no tengo dudas de que mañana el equipo va a salir a jugar como jugó todo el año y vamos a tratar de llevar la serie a un quinto juego", manifestó ilusionado.