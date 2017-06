Comienza la fecha 15 de las divisiones formativas

10/06/2017 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para hoy varios partidos de la fecha 15 del Torneo Campeones Argentinos de Cadetes 1984, reservado para las divisiones formativas.

La programación es la siguiente: desde las 10, Nicolás Avellaneda vs. Olímpico y Atamisqui BBC vs. Independiente BBC; 11, Contadores BBC vs. Tiro Federal; 14.30, Villa Mercedes vs. Huracán y Jorge Newbery vs. Belgrano; 15, Sportivo Colón vs. Normal Banda.

Mañana, desde las 10, continuará la fecha con los partidos entre Normal Banda y Atamisqui BBC y Belgrano vs. Villa Mercedes.

El lunes se completará la fecha con los partidos entre Juventud y Red Star, a partir de las 18.30.

Los resultados de la fecha anterior en Preinfantiles fueron: Independiente 52, Villa Mercedes 34; Quimsa 90, Atamisqui BBC 5; Belgrano 52, Lawn Tennis 19; Normal Banda 38, Jorge Newbery 17; Contadores 22, Colón 46; Olímpico 54, Tiro Federal 21; Red Star 47, Nicolás 41; Huracán 26, Juventud 61.