"Es un síntoma que se repite, pero no hay claudicar"

10/06/2017 -

Minadevino se refirió a este presente en el que el equipo supera al rival en el juego, pero no en el marcador: "Es el síntoma que estamos padeciendo y lo hablamos, no solamente pasa de local si no también de visitante. Gustavo no es de hacer planteos para ver qué pasa, vamos en búsqueda de los partidos y lo intentamos llevar adelante con nuestras armas. Es un síntoma que se repite pero no hay que claudicar, la solución es seguir insistiendo en lo que sabemos que podemos dar. Y que eso adverso que se genera se termine y empecemos a disfrutar de funcionar bien como equipo, capitalizar lo que generamos y empezar a ganar".