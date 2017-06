"Dios le está dando esta oportunida

10/06/2017 -

Antes que nada quiero expresar mi orgullo y satisfacción por ver a José Luis Gómez en la selección. Todos sabemos cómo se inició en el fútbol y que su vida no fue nada fácil. Siempre la peleó y hoy Dios le está dando esta gran oportunidad. Sé que él no la va a desaprovechar porque es un jugador talentoso y que hoy por hoy no tiene techo.

Para mí ante Brasil cumplió. Tal vez le faltó un poco de profundidad en algunas jugadas, pero era el primer partido con la camiseta y no es fácil. En Lanús suele llegar hasta el área contraria aunque también es cierto que Sampaoli le habrá pedido otra cosa.

Estuve hablando con su hermano y éste me comentó de que no podía creer el trato que tiene Messi con él. Le da consejos y lo llama por su nombre como si lo conociera desde hace mucho tiempo. Está asombrado con su forma de ser con los compañeros. Me alegro mucho por el chico que se merecía esta oportunidad. Yo hace dos meses que sabía que iba a ser convocado y finalmente se dio. Va a luchar con todo para no dejar pasar la oportunidad de seguir vistiendo la camiseta de la selección.