Duelos atrapantes por el Apertura del cestobol

Habrá partidos en diferentes categorías y semis en la división de Mayores.

10/06/2017 -

La Federación Santiagueña de Cestobol programó desde anoche la disputa de un nuevo capítulo para el Torneo Apertura "Mele Buxeda" , el cual tendrá interesantes compromisos. Anoche arrancó la fecha en Defensores del Sud en donde jugaban en Cadetes Def. del Sud ante el Club Judiciales y en Villa Mercedes, también en Cadetes, C. Córdoba ante Quimsa Azul. La jornada sabatina tendrá estos juegos: en cancha de Estudiantes a las 15.30 en Cadetes, Estudiantes vs. Defensores del Sud. Mañana en Def. del Sud, a las 10, en Mini, C. Córdoba vs. Def. del Sud; 11, Güemes vs. Quimsa; 12, Judiciales vs. Mitre. En Villa Mercedes, a las 15 en Infantiles: C. Córdoba vs. Def. del Sud. En Def. del Sud: 17 en Mayores, Def. del Sud Blanco vs. Güemes; 18.15, Def. del Sud Celeste vs. Estudiantes; 19.30, Mitre vs. Quimsa (semis). En Judiciales, a las 20, en Mayores: Judiciales vs. C. Córdoba (semis).